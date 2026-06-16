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Política

Flávio lança ‘fiel escudeiro’ de Jair Bolsonaro ao Senado por Roraima

Um dos deputados mais votados do Rio em 2022, Hélio Lopes era presença frequente nas agendas nacionais do ex-presidente

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h10 | Atualizado em 16 jun 2026, 11h12
Jair Bolsonaro, Helio Lopes e Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro, Helio Lopes e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
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Flávio lança ‘fiel escudeiro’ de Jair Bolsonaro ao Senado por Roraima Priorize VEJA no Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lançou o deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão (PL-RO) e por ser um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, para disputar o Senado por Roraima.

Décimo deputado federal mais votado do Rio de Janeiro em 2022, Lopes ficou conhecido por aparecer ao lado do ex-presidente por diversas vezes durante o mandato (de 2019 a 2022). Ele também adotou o nome “Helio Bolsonaro” no período eleitoral, como forma de ser identificado com o clã automaticamente nas urnas.

Negro, Hélio Lopes já encampou uma série de brigas com os movimentos sociais, sempre defendendo Jair Bolsonaro de acusações de racismo. Ao ser eleito, declarou que no partido “do Jair Bolsonaro racista, um negro foi o mais votado no estado do Rio de Janeiro”, como forma de ironizar as acusações e comprovar sua defesa do ex-líder.

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“Recebo com muita honra essa missão a mim confiada. Sei da responsabilidade que acompanha essa indicação do meu irmão Jair Bolsonaro e do compromisso que ela representa com milhões de brasileiros que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Estou pronto para esse desafio. Pronto para lutar por Roraima e por um Brasil mais justo, seguro e próspero, onde a liberdade seja respeitada e a vontade do povo seja sempre ouvida”, escreveu Lopes em uma publicação nas redes sociais na qual aparece ao lado de Flávio.

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No video, Flávio afirmou que o parlamentar é “alguém da nossa total confiança” e um “fiel escudeiro do presidente [Jair] Bolsonaro”. No mesmo material, Lopes explica que o próprio ex-presidente foi quem pediu para ele transferir seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Roraima: “Para mim é uma honra. Conheço teu pai há mais de 30 anos”.

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