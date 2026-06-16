Flávio lança ‘fiel escudeiro’ de Jair Bolsonaro ao Senado por Roraima

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Flávio Bolsonaro lança Helio Negão para o Senado por Roraima. Conhecido por seu forte apoio a Jair Bolsonaro, Lopes transferiu o domicílio eleitoral e promete defender pautas conservadoras, como “Deus, pátria, família e liberdade”, além de combater o que chama de “excessos do STF”.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lançou o deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão (PL-RO) e por ser um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, para disputar o Senado por Roraima.

Décimo deputado federal mais votado do Rio de Janeiro em 2022, Lopes ficou conhecido por aparecer ao lado do ex-presidente por diversas vezes durante o mandato (de 2019 a 2022). Ele também adotou o nome “Helio Bolsonaro” no período eleitoral, como forma de ser identificado com o clã automaticamente nas urnas.

Negro, Hélio Lopes já encampou uma série de brigas com os movimentos sociais, sempre defendendo Jair Bolsonaro de acusações de racismo. Ao ser eleito, declarou que no partido “do Jair Bolsonaro racista, um negro foi o mais votado no estado do Rio de Janeiro”, como forma de ironizar as acusações e comprovar sua defesa do ex-líder.

“Recebo com muita honra essa missão a mim confiada. Sei da responsabilidade que acompanha essa indicação do meu irmão Jair Bolsonaro e do compromisso que ela representa com milhões de brasileiros que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Estou pronto para esse desafio. Pronto para lutar por Roraima e por um Brasil mais justo, seguro e próspero, onde a liberdade seja respeitada e a vontade do povo seja sempre ouvida”, escreveu Lopes em uma publicação nas redes sociais na qual aparece ao lado de Flávio.

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No video, Flávio afirmou que o parlamentar é “alguém da nossa total confiança” e um “fiel escudeiro do presidente [Jair] Bolsonaro”. No mesmo material, Lopes explica que o próprio ex-presidente foi quem pediu para ele transferir seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Roraima: “Para mim é uma honra. Conheço teu pai há mais de 30 anos”.

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Recebo com muita honra essa missão a mim confiada. Sei da responsabilidade que acompanha essa indicação do meu irmão Jair Bolsonaro e do compromisso que ela representa com milhões de brasileiros que defendem Deus, Pátria, Família e Liberdade. Estou pronto para esse desafio.… pic.twitter.com/WLqRTPLxW2 — Helio Lopes (@depheliolopes) June 16, 2026