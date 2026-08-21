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Política

Flávio investe no discurso da segurança e em ataques a Lula no Rio

Em comício com Douglas Ruas na Baixada, candidato disse que criminosos "serão presos ou neutralizados" caso seja eleito

Por Gustavo Villela 21 ago 2026, 16h18
Homens em um palanque, um de camisa azul e outro de camisa amarela com o número 22, acenam para uma multidão de apoiadores com bandeiras coloridas em um dia ensolarado. Ao fundo, prédios comerciais com letreiros como Pacheco e Sorriso
Carlos Jody, Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas (Vittor Sales - divulgação campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Flávio investe no discurso da segurança e em ataques a Lula no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Em comício realizado em Nova Iguaçu na manhã desta sexta, 21, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) reforçou que a sua prioridade será a segurança pública e o combate ao crime organizado, caso seja eleito em outubro. Ao lado de Douglas Ruas, candidato da sigla ao governo do Rio, e de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente, Flávio também fez ataques a Lula, seu principal adversário nas eleições.

Flávio e Ruas se reuniram na Praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, por volta das 11h . Durante seu discurso, o candidato a presidente acusou o presidente Lula de “passar a mão na cabeça de bandidos”. “A partir do ano que vem, ou vocês serão presos ou serão neutralizados pelas nossas polícias”, afirmou, referindo-se aos criminosos. Já Ruas afirmou que o Brasil e o estado precisam iniciar uma nova etapa política e manteve seu discurso sobre governar o “Rio real” (para além da capital).

Os candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho também estavam presentes no comício, além de outros nomes a deputado estadual e federal. Cabos eleitorais com bandeiras integravam boa parte do público.  Ainda na área de segurança pública, Flávio destacou o combate à violência contra as mulheres. “O Brasil no governo Lula é o recordista de mortes e assassinatos de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres”, declarou o candidato, acrescentando que planeja utilizar a tecnologia para combater o problema.

Flávio também abordou programas sociais e afirmou que pretende aproximar empresas de escolas profissionalizantes. “Você merece levar dignidade para dentro de sua casa”, disse, dirigindo-se a jovens estudantes e, em seguida, aproveitando para fazer mais um ataque a Lula. “O Brasil tem jeito, mas ninguém aguenta mais quatro anos de PT”, disse. Em relação ao Bolsa Família, Flávio afirmou que pretende manter e melhorar o programa.

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Na última pesquisa Quaest, o candidato do PL apareceu com 40,7% das intenções de voto, 4,5 pontos percentuais atrás de Lula, que somou 45,2%. Depois de contratempos como o conflito com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o envolvimento com Daniel Vorcaro, que investiu na produção cinematográfica de Flávio em homenagem ao pai, o filme Dark Horse, as principais apostas do Zero Um parecem ser o antipetismo e o tema da segurança pública.

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