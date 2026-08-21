Flávio investe no discurso da segurança e em ataques a Lula no Rio

Em comício realizado em Nova Iguaçu na manhã desta sexta, 21, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) reforçou que a sua prioridade será a segurança pública e o combate ao crime organizado, caso seja eleito em outubro. Ao lado de Douglas Ruas, candidato da sigla ao governo do Rio, e de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente, Flávio também fez ataques a Lula, seu principal adversário nas eleições.

Flávio e Ruas se reuniram na Praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, por volta das 11h . Durante seu discurso, o candidato a presidente acusou o presidente Lula de “passar a mão na cabeça de bandidos”. “A partir do ano que vem, ou vocês serão presos ou serão neutralizados pelas nossas polícias”, afirmou, referindo-se aos criminosos. Já Ruas afirmou que o Brasil e o estado precisam iniciar uma nova etapa política e manteve seu discurso sobre governar o “Rio real” (para além da capital).

Os candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho também estavam presentes no comício, além de outros nomes a deputado estadual e federal. Cabos eleitorais com bandeiras integravam boa parte do público. Ainda na área de segurança pública, Flávio destacou o combate à violência contra as mulheres. “O Brasil no governo Lula é o recordista de mortes e assassinatos de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres”, declarou o candidato, acrescentando que planeja utilizar a tecnologia para combater o problema.

Flávio também abordou programas sociais e afirmou que pretende aproximar empresas de escolas profissionalizantes. “Você merece levar dignidade para dentro de sua casa”, disse, dirigindo-se a jovens estudantes e, em seguida, aproveitando para fazer mais um ataque a Lula. “O Brasil tem jeito, mas ninguém aguenta mais quatro anos de PT”, disse. Em relação ao Bolsa Família, Flávio afirmou que pretende manter e melhorar o programa.

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Na última pesquisa Quaest, o candidato do PL apareceu com 40,7% das intenções de voto, 4,5 pontos percentuais atrás de Lula, que somou 45,2%. Depois de contratempos como o conflito com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o envolvimento com Daniel Vorcaro, que investiu na produção cinematográfica de Flávio em homenagem ao pai, o filme Dark Horse, as principais apostas do Zero Um parecem ser o antipetismo e o tema da segurança pública.