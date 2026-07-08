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Política

Flávio foi ‘omisso’ com Michelle, diz ex-ministro de Bolsonaro

Ricardo Salles afirma que o senador deixou crescer os ataques à ex-primeira-dama dentro do próprio grupo político e diz compreender a reação da ex-primeira-dama

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 22h29
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Flávio foi ‘omisso’ com Michelle, diz ex-ministro de Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e pré-candidato ao Senado por São Paulo, afirmou que Flávio Bolsonaro foi “omisso” diante dos ataques direcionados à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por integrantes do campo bolsonarista. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Salles disse que a crise pública entre os dois foi o desfecho de um desgaste que vinha se acumulando havia meses. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo o deputado, influenciadores ligados aos irmãos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro mantiveram uma ofensiva constante contra Michelle nas redes sociais, sem que Flávio atuasse para conter os ataques.

“O Flávio, infelizmente, no mínimo foi omisso em não pôr um freio nos irmãos e nos blogueiros e nos influenciadores que seguiam, de alguma forma, orientação dos irmãos. Enfim, não faziam nada ali desalinhado com os irmãos.”

Como Salles explica a reação de Michelle?

Na avaliação do parlamentar, o vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro foi consequência de um processo que se agravou ao longo do tempo. “O Flávio deixou esse negócio correr solto. Aquilo foi crescendo. A Michelle se indignou a tal ponto de gravar esse vídeo.”

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Embora tenha ponderado que o momento escolhido para a manifestação possa ser debatido, Salles afirmou compreender a atitude da ex-primeira-dama.

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“Claro, nós podemos fazer talvez comentários sobre a pertinência, o momento, o critério de oportunidade e conveniência de você fazer um vídeo nessa altura, nesses termos. Mas eu não critico o fato de ela extravasar um sentimento de indignação que ela colocou ali naquela mensagem.”

O que Salles disse sobre os demais desgastes de Flávio Bolsonaro?

O deputado também avaliou que os episódios recentes envolvendo Flávio Bolsonaro prejudicam sua imagem política, embora ainda seja cedo para medir o impacto eleitoral. “Essas coisas evidentemente prejudicam a gente. Não tenho ainda a exata dimensão de quanto isso prejudica. Mas é evidente que prejudica.”

Ao comentar o episódio envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, Salles afirmou que a divulgação de um telefonema de Flávio na véspera da prisão do empresário gerou desgaste político para o senador.

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“Do ponto de vista jurídico, pode se comprovar que não há problema. Mas é um problema moral, evidentemente.”

Como o ex-ministro vê o tarifaço de Donald Trump?

Durante a entrevista, Salles também criticou a política tarifária anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar de afirmar preferir Trump ao ex-presidente Joe Biden, o deputado disse que não concorda com a medida. “Jamais vou concordar com esse tipo de atitude.”

Segundo Salles, a decisão contraria sua visão liberal da economia.

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“Ele está fazendo um protecionismo escancarado e injusto, que fere as regras do comércio internacional, principalmente com um país que sempre foi parceiro dos Estados Unidos, que é o Brasil.”

O parlamentar ainda criticou manifestações de apoio à medida entre setores da direita brasileira. “Eu jamais posso concordar que um estrangeiro imponha tarifas ao brasileiro, que não tem nada a ver com a briga política.”

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