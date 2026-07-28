Flávio fará gesto a Carlos Bolsonaro em evento em Santa Catarina

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá à convenção do PL em Santa Catarina, no próximo dia 1º. Mas, o motivo principal para a ida ao reduto bolsonarista passa longe do apoio já consolidado à reeleição do governador Jorginho Mello (PL).

Por lá, Flávio tentará catapultar a campanha ao Senado do seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL-SC). No PL, há a impressão de que Carlos já deveria estar descolado dos demais adversários em disputa.

Em pesquisas de intenção de votos, o filho 02 de Jair Bolsonaro (PL) aparece na liderança, mas ainda empatado tecnicamente com os adversários.

Para os caciques da legenda, ele já deveria estar isolado na ponta, por carregar o sobrenome célebre na direita e ter um irmão concorrendo ao Palácio do Planalto.

Continua após a publicidade

Em Santa Catarina, Flávio também reforçará o apoio à dobradinha composta por Carlos e Caroline de Toni (PL).