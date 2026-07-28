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Política

Flávio fará gesto a Carlos Bolsonaro em evento em Santa Catarina

No PL, há a impressão de que Carlos já deveria estar descolado dos demais adversários em disputa

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h59
(FILES) Brazilian Senator for Rio de Janeiro Flavio Bolsonaro (L) and Councillor of Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro attend their father Brazilian President-elect Jair Bolsonaro's ceremony to receive a diploma that certifies he can take office as president, at the TSE in Brasilia, on December 10, 2018. Police on January 29, 2024, raided the home and offices of Carlos Bolsonaro, one of Jair Bolsonaro's sons, as part of an investigation into illegal espionage on behalf of the far-right former president and his inner circle. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
O senador brasileiro pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (à esq.), e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, comparecem à cerimônia de diplomação de seu pai, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro — documento que certifica sua aptidão para assumir o cargo de presidente —, no TSE, em Brasília, em 10 de dezembro de 2018. Em 29 de janeiro de 2024, a polícia realizou buscas na residência e nos escritórios de Carlos Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, como parte de uma investigação sobre espionagem ilegal em favor do ex-presidente de extrema-direita e de seu círculo íntimo. (Photo by EVARISTO SA / AFP) (Veja/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá à convenção do PL em Santa Catarina, no próximo dia 1º. Mas, o motivo principal para a ida ao reduto bolsonarista passa longe do apoio já consolidado à reeleição do governador Jorginho Mello (PL).

Por lá, Flávio tentará catapultar a campanha ao Senado do seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL-SC). No PL, há a impressão de que Carlos já deveria estar descolado dos demais adversários em disputa.

Em pesquisas de intenção de votos, o filho 02 de Jair Bolsonaro (PL) aparece na liderança, mas ainda empatado tecnicamente com os adversários.

Para os caciques da legenda, ele já deveria estar isolado na ponta, por carregar o sobrenome célebre na direita e ter um irmão concorrendo ao Palácio do Planalto.

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Em Santa Catarina, Flávio também reforçará o apoio à dobradinha composta por Carlos e Caroline de Toni (PL).

 

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