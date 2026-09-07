Flávio elenca promessas, critica o governo e diz que ‘votar em Lula é votar em Moraes’

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) conectou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, criticou duramente o governo do petista, disse que vai resgatar a credibilidade do Judiciário, elencou várias promessas — principalmente na área de segurança pública — e fez menção mais de uma vez ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante ato que reuniu milhares de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, durante o feriado de Sete de Setembro.

“Fora, Lula! Fora, Moraes”, bradou o senador do PL repetidas vezes logo na abertura de sua participação sobre o trio elétrico dando o tom do que seria o seu discurso. Durante a fala, disse que, se eleito, vai indicar cinco ministros ao STF — quatro vagas por aposentadoria de magistrados e uma “porque Moraes vai cair” — e disse que a sua vitória será importante para “resgatar a credibilidade do Judiciário” e “proteger o STF”.

O presidenciável afirmou ainda que os futuros ministros indicados por ele serão magistrados com posições contra pautas como legalização do aborto e defesa da ideologia de gênero. E aproveitou para ligar o ministro Alexandre de Moraes, que enfrenta suspeitas de ajudar o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, ao presidente da República e seu principal adversário na disputa eleitoral. “Quem votar em Lula estará votando em Alexandre de Moraes”, disse.

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“Terceira facada”

Flávio também atacou o STF ao dizer que a condenação de seu pai por tentativa de golpe de Estado foi “uma farsa” e representou a “segunda facada” levada por ele — a primeira foi o atentado do qual o então presidente foi vítima em Juiz de Fora, em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. Flávio afirmou ainda que anda com colete à prova de balas porque “sei do que a esquerda é capaz” e disse que há o risco de uma “terceira facada”.

Castração química e ‘saúde padrão Einstein’

O presidenciável do PL também elencou promessas durante o discurso, como trabalhar para reduzir a maioridade penal para 16 anos, aprovar a castração química para estupradores e elevar a pena de ladrão de celular para oito anos de prisão. Também prometeu combater com firmeza os “narcoterroristas” que controlam partes do território brasileiro.

Em outras áreas, prometeu uma “saúde pública padrão Einstein” — em referência ao Hospital Albert Einstein, de onde saiu o seu anunciado ministro futuro da Saúde, Claudio Lottenberg –, uma educação que tenha “estudantes e não militantes nos colégios” e “um Brasil que não dependa de político para levar comida para dentro de casa”. “Nossos irmãos nordestinos vão parar de ser enganados por um governo que só leva pobreza e violência para eles”, complementou, fazendo um aceno à região do país onde tem maiores dificuldades eleitorais.

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Após criticar o governo Lula, que chamou de “corrupto” e “incompetente” e lembrar que o filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, é investigado pela PF, disse que vai “entregar o Brasil nas mãos do senhor Jesus” e citou novamente o pai, ao dizer que poderia sentir orgulho dele e dos manifestantes que foram à Avenida Paulista.