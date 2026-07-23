Flávio e Michelle devem se encontrar em evento público pela primeira vez desde crise detonada por vídeo

O diretório do Distrito Federal do PL fará sua convenção no próximo dia 2 de agosto, confirmou nesta quinta-feira, 23, o deputado distrital Thiago Manzoni.

Devem estar presentes no evento o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de outras lideranças do partido, como Valdemar Costa Neto e a deputada Bia Kicis. Se confirmado, essa será a primeira vez que Flávio e Michelle aparecerão juntos publicamente desde a briga desencadeada pelo vídeo em que ela o acusou de desrespeitá-la.

Michelle, que ainda não confirmou sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, não comparecerá à convenção nacional do PL, que acontece neste sábado, 25, em São Paulo. A ausência dela, segundo integrantes de sua equipe, é para cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar com a saúde debilitada. A decisão de concorrer ou não deve ficar para a convenção distrital.