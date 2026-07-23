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Política

Flávio e Michelle devem se encontrar em evento público pela primeira vez desde crise detonada por vídeo

Os dois são esperados na convenção do PL no Distrito Federal

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 11h18 | Atualizado em 23 jul 2026, 12h16
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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Flávio e Michelle devem se encontrar em evento público pela primeira vez desde crise detonada por vídeo Priorizar nos meus resultados Google

O diretório do Distrito Federal do PL fará sua convenção no próximo dia 2 de agosto, confirmou nesta quinta-feira, 23, o deputado distrital Thiago Manzoni.

Devem estar presentes no evento o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de outras lideranças do partido, como Valdemar Costa Neto e a deputada Bia Kicis. Se confirmado, essa será a primeira vez que Flávio e Michelle aparecerão juntos publicamente desde a briga desencadeada pelo vídeo em que ela o acusou de desrespeitá-la.

Michelle, que ainda não confirmou sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, não comparecerá à convenção nacional do PL, que acontece neste sábado, 25, em São Paulo. A ausência dela, segundo integrantes de sua equipe, é para cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar com a saúde debilitada. A decisão de concorrer ou não deve ficar para a convenção distrital.

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