Flávio e Lula aceleram estratégias para tentar levar às urnas 33 milhões de faltosos

Ler Resumo





Com a menor diferença de votos da história e a maior abstenção do século no primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro concentram esforços para mobilizar eleitores. Ambos buscam convencer quem não votou a comparecer, mas com estratégias distintas, que incluem recuperar apoios e conter a desmobilização, em uma disputa presidencial acirrada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 registrou dois recordes: a menor diferença entre os candidatos que avançaram para a rodada decisiva, de 2,2 milhões de votos a mais para Flávio Bolsonaro sobre Lula, e a maior taxa de abstenção deste século, de 21,1%, equivalente a 33,4 milhões de eleitores. Diante desses números, os finalistas definiram como prioridade convencer quem não votou a sair de casa e digitar uma opção na urna no próximo dia 25. Para a campanha petista, a redução da abstenção seria uma das chaves para a virada sobre o adversário. “São 30 milhões que não foram votar. Possivelmente tem uma causa: desinteresse. A responsabilidade é nossa de devolver o interesse para ele participar do processo eleitoral”, afirmou Lula. Já o oposicionista aposta na iniciativa para abrir uma vantagem maior. “Tem muita gente que votou no primeiro turno e, no segundo turno, acha que já está tranquilo e não vai votar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso”, declarou o senador, que é candidato pelo PL. Num páreo tão acirrado, todo e qualquer voto pode fazer a diferença.

Com base em dados coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em eleições passadas, pode-se dizer que a abstenção costuma ser maior em nichos nos quais Lula leva vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Em 2022, por exemplo, a ausência chamou atenção entre jovens e pessoas com ensino fundamental ou médio incompleto. Em desvantagem na corrida, o presidente não quer abrir mão de nem um voto sequer. Um documento interno da campanha de Lula a que VEJA teve acesso, produzido depois do primeiro turno, registra a importância de combater a abstenção, mas ressalta que o candidato à reeleição também precisa recuperar apoios que perdeu entre as duas últimas campanhas, além de conquistar parcela dos votos destinados a outros candidatos, como Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão). “Estimular o comparecimento resolve uma parte pequena da distância. O resto vem de quem volta para Lula e do que só a mensagem fecha”, orienta o roteiro.

A “mensagem”, no caso, significa divulgar na propaganda eleitoral de TV e rádio, nas ruas e nas redes sociais que um quarto mandato de Lula produzirá um “governo amplo”, voltado ao diálogo e atento ao custo de vida. O presidente procura eleitores em várias frentes porque, se depender apenas da redução da abstenção, terá de realizar um milagre de conversão de votos, como deixa claro o documento do PT: “se pelo menos 40% dos que se ausentaram no primeiro turno votarem em Lula, a eleição está ganha”. Não é pouca coisa, já que os tais 40% correspondem a mais de 13 milhões de eleitores, uma vez e meia a votação conquistada por Cury, Caiado e Renan Santos juntos. Mesmo que haja uma mobilização dessa envergadura, nada garante que os futuros votantes escolherão Lula no segundo turno. Por isso, a campanha petista priorizará a redução da abstenção em redutos eleitorais nos quais o presidente teve desempenhos expressivos no primeiro turno. É o caso do Nordeste.

Continua após a publicidade

Maior colégio eleitoral da região, a Bahia elegeu uma chapa majoritária petista no último dia 4, conferindo novos mandatos ao governador Jerônimo Rodrigues e ao senador Jaques Wagner e elegendo, também para o Senado, o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa. Na rodada inicial, Lula teve 66,2% dos votos válidos no estado, contra 28,5% do rival do PL. Agora, o trio petista está empenhado em elevar a votação no presidente para 75% no segundo turno, o que representaria um ganho líquido próximo de 800 000 votos. Só na capital baiana, 461 000 dos quase 2 milhões de eleitores faltaram, o equivalente a 23,4% do total. Há movimentos semelhantes em outros colégios da região. No Ceará, o governador reeleito Elmano de Freitas e o senador Camilo Santana, ex-ministro da Educação, trabalham para ampliar o resultado de Lula em 500 000 votos. Depois de renovarem seus mandatos, Rafael Fonteles, no Piauí, e Lucas Ribeiro, na Paraíba, também prometeram empenho total na reeleição do presidente.

Continua após a publicidade

Segundo o documento do PT, uma força-tarefa contra a abstenção deve ter carreatas, panfletagem e abordagens corpo a corpo, em mobilizações feitas município a município por prefeitos e lideranças aliadas, sempre com o cuidado de não desrespeitar a legislação eleitoral, que proíbe partidos, coligações ou qualquer pessoa de oferecer transporte com finalidade eleitoral.

No outro lado da trincheira, Flávio Bolsonaro tem um motivo diferente do de Lula para dar ênfase ao combate à abstenção no segundo turno: evitar a desmobilização. A dianteira no primeiro turno, a avalanche de direita na Câmara e no Senado e o saldo positivo para o PL e aliados nas eleições para governos estaduais geraram um certo clima de oba-oba na campanha do Zero Um. A dimensão das manifestações pró-Lula nas ruas e a guinada da comunicação do PT nas redes acenderam o alerta no QG bolsonarista.

Continua após a publicidade

Como resultado, o senador do PL tenta impedir a dispersão de seus apoiadores e de eleitores que rejeitam mais a renovação do mandato de Lula que a ideia de eleger o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Segundo o professor de ciência política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Fábio Vasconcellos, análises do Instituto Representação e Legitimidade Democrática indicam que a eleição de governadores aliados em primeiro turno gera desmobilização e reduz o ganho de votos do candidato presidencial nesses estados no segundo turno, podendo até aumentar a abstenção em alguns casos. “O clima de ‘já ganhou’ pode levar uma fatia, não muito grande, acredito, a deixar de ir votar. Só que uma fatia, por menor que seja, pode pesar em uma eleição extremamente competitiva”, ressalta.

Uma das apostas do Zero Um para conter a desmobilização de seus apoiadores é justamente a dupla formada pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Ambos estão convencidos de que, com seu capital político fortalecido e uma rede de prefeitos aliados, conseguirão ampliar a dianteira do senador no estado mais rico e populoso da federação, onde Flávio teve 51,9% dos votos válidos no primeiro turno, contra 38,2% de Lula. Uma diferença de 3,4 milhões de votos. Para Marco Antonio Faganello, doutor em ciência política pela Fundação Getulio Vargas, Lula terá de intensificar as críticas ao adversário para conquistar uma virada inédita. Esse seria o caminho para transformar os votos nulos e as abstenções em pontos para o petista nas urnas. Os ataques também poderiam fazer com que eleitores que escolheram o senador no primeiro turno deixassem de votar nele na rodada final, optando por voto em branco ou ausência. A iniciativa já foi colocada em prática.

Continua após a publicidade

Pesquisa divulgada pela Quaest na quarta-feira 14 mostra que 43% dos eleitores que votaram em branco, anularam o voto ou não compareceram às urnas no primeiro turno declaram a intenção de votar em Lula no segundo turno. Outros 38% responderam aos entrevistadores que pretendem votar em Flávio Bolsonaro. Apesar da vantagem do petista nesse recorte, Faganello diz que o Zero Um “está com a faca e o queijo na mão”, porque recebeu declarações de apoio de partidos do Centrão e de presidenciáveis como Caiado, Cury e Romeu Zema. Essas alianças são importantes, mas a decisão final sempre cabe ao eleitor. Não à toa, os dois candidatos cobiçam — e temem — a imensa massa de eleitores que descartaram votar neles no primeiro turno.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017