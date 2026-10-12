Flávio dobra a aposta com Lula e convoca manifestação para a Avenida Paulista

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Após o sucesso da manifestação pró-Lula na Avenida Paulista, Flávio Bolsonaro convocou um ato da extrema direita para o mesmo local no dia 18. Com a presença confirmada de Nikolas Ferreira, a expectativa é de uma grande mobilização bolsonarista, buscando superar o evento lulista que, segundo o PT, reuniu mais de 1 milhão de pessoas.

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Após o sucesso da manifestação em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, 11, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) decidiu dobrar a aposta e convocou um ato para o mesmo local para o próximo domingo, 18.

Em publicação no X, o parlamentar acionou Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais votado da história do Brasil (teve mais de 3. 119. 318 votos no dia 4 de outubro) e um dos principais cabos eleitorais desse campo político: “Nikolas, é verdade que vai ter bloquinho 22 na Av. Paulista no dia 18/out (domingo)? “, perguntou Flávio Bolsonaro.

A mensagem não teve resposta virtual, mas a assessoria de imprensa de Nikolas confirmou a VEJA a realização do evento no próximo domingo. Além dele, outros importantes aliados do bolsonarismo devem marcar presença. Ainda não há informação sobre a eventual ida da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) — até agora, ela não participou de nenhum evento ao lado do enteado presidenciável.

Nos últimos anos, é a direita bolsonarista que mais tem conseguido realizar grandes eventos políticos em locais como a Avenida Paulista, deixando os atos da esquerda e do PT menores na comparação. Por isso, a expectativa é que Flávio Bolsonaro consiga fazer uma manifestação poderosa no próximo domingo.

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No ato de Lula, embora o PT falasse em um milhão de presentes, não houve nenhum tipo de avaliação independente sobre o tamanho do público. A manifestação teve como pautas a reeleição de Lula, a defesa da democracia, o fim da escala de trabalho 6×1 e a defesa da aprovação da PEC da Segurança Pública.

Além disso, o ato lulista também teve importante efeito simbólico na militância de esquerda, de aumentar a confiança numa virada eleitoral e eventual vitória do petista, visto que ele ficou atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com quase dois pontos percentuais de diferença.

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O “bloquinho” ao qual se refere Flávio é um tipo de mobilização eleitoral que o deputado federal reeleito utilizou bastante em sua campanha em Minas Gerais — o presidenciável do PL foi a dois deles, em Teófilo Otoni e Montes Claros.

@nikolas_dm É verdade que vai ter Bloquinho 22 na Av. Paulista no dia 18/Out (domingo)??? — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 11, 2026