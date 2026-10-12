OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Flávio dobra a aposta com Lula e convoca manifestação para a Avenida Paulista

Presidenciável do PL provoca seu aliado, deputado Nikolas Ferreira (PL), para realizar em São Paulo mobilizações semelhantes às feitas em Minas Gerais

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h44 | Atualizado em 12 out 2026, 11h45
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Flávio dobra a aposta com Lula e convoca manifestação para a Avenida Paulista Priorize VEJA no Google

Após o sucesso da manifestação em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, 11, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) decidiu dobrar a aposta e convocou um ato para o mesmo local para o próximo domingo, 18.

Em publicação no X, o parlamentar acionou Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais votado da história do Brasil (teve mais de 3. 119. 318 votos no dia 4 de outubro) e um dos principais cabos eleitorais desse campo político: “Nikolas, é verdade que vai ter bloquinho 22 na Av. Paulista no dia 18/out (domingo)? “, perguntou Flávio Bolsonaro.

A mensagem não teve resposta virtual, mas a assessoria de imprensa de Nikolas confirmou a VEJA a realização do evento no próximo domingo. Além dele, outros importantes aliados do bolsonarismo devem marcar presença. Ainda não há informação sobre a eventual ida da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) — até agora, ela não participou de nenhum evento ao lado do enteado presidenciável.

Siga

Nos últimos anos, é a direita bolsonarista que mais tem conseguido realizar grandes eventos políticos em locais como a Avenida Paulista, deixando os atos da esquerda e do PT menores na comparação. Por isso, a expectativa é que Flávio Bolsonaro consiga fazer uma manifestação poderosa no próximo domingo.

Continua após a publicidade

No ato de Lula, embora o PT falasse em um milhão de presentes, não houve nenhum tipo de avaliação independente sobre o tamanho do público. A manifestação teve como pautas a reeleição de Lula, a defesa da democracia, o fim da escala de trabalho 6×1 e a defesa da aprovação da PEC da Segurança Pública.

Além disso, o ato lulista também teve importante efeito simbólico na militância de esquerda, de aumentar a confiança numa virada eleitoral e eventual vitória do petista, visto que ele ficou atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com quase dois pontos percentuais de diferença.

Continua após a publicidade

O “bloquinho” ao qual se refere Flávio é um tipo de mobilização eleitoral que o deputado federal reeleito utilizou bastante em sua campanha em Minas Gerais — o presidenciável do PL foi a dois deles, em Teófilo Otoni e Montes Claros.

Publicidade
TAGS:
Avenida Paulista
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).