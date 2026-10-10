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Política

Flávio diz que Jair Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, colocará a faixa presidencial nele

A declaração ocorreu durante uma motocarreata em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, ao lado de Douglas Ruas

Por Laura Kaiser 10 out 2026, 17h21 | Atualizado em 10 out 2026, 17h23
Homem de camisa amarela com microfone em cima de um trio elétrico, rodeado por outros homens e bandeiras verdes e amarelas, em meio a uma multidão em manifestação na rua
O senador brasileiro e candidato à presidência pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro (à esquerda), discursa ao lado do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas dos Santos, durante uma carreata com apoiadores da campanha presidencial de Bolsonaro em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil, em 10 de outubro de 2026. (./AFP)
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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 10, que, seu pai, Jair Bolsonaro, será solto e colocará a faixa presidencial nele, durante a cerimônia de posse em 2027, em caso de vitória no próximo dia 25, segundo turno das eleições gerais. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, o ex-presidente segue em regime domiciliar. “Vocês verão, no dia 6 de janeiro de 2027, na data da posse, Flávio Nantes Bolsonaro fazendo uma oração e entregando Brasília nas mãos de Deus e vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente em mim”, disse.

A fala ocorreu durante uma motocarreata em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao lado de Douglas Ruas (PL), que foi declarado governador do estado pela Justiça Eleitoral neste sábado, 10. Em setembro, a defesa de Jair Bolsonaro pediu uma revisão criminal das acusações contra o ex-presidente. O ministro do STF e relator do caso, Kássio Nunes Marques, deve analisar o pedido após o segundo turno das eleições.

Durante o ato, o senador também falou sobre o “fim da era Lula” em seu discurso. “Essa era que só deixa recordes negativos. É recorde de mulher assassinada, é recorde de brasileiro endividado, é recorde de imposto, é recorde de empresas fechadas, é recorde de indústrias quebradas. Vamos tirar o PT do poder dia 25 de outubro”, afirmou.

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Além disso, Flávio voltou a prometer que reduzirá a maioridade penal para 16 anos e penas mais severas para roubos de celulares. “Menor de idade que comete crime de gente grande vai pagar como gente grande. Ladrão de celular vai ficar 8 anos preso e vai ter que trabalhar para pagar sua estadia”, disse. Nos últimos dias, o senador citou que fará cortes para diminuir os gastos da máquina pública. Umas das alternativas, segundo ele, é unificar ministérios. 

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Flávio Bolsonaro
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