Flávio diz que Jair Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, colocará a faixa presidencial nele

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Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, projetou que seu pai, Jair Bolsonaro, condenado pelo STF, será solto e o empossará em 2027. A declaração foi feita em motocarreata no RJ, onde criticou a “era Lula” e prometeu medidas como redução da maioridade penal e cortes de gastos públicos.

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 10, que, seu pai, Jair Bolsonaro, será solto e colocará a faixa presidencial nele, durante a cerimônia de posse em 2027, em caso de vitória no próximo dia 25, segundo turno das eleições gerais. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, o ex-presidente segue em regime domiciliar. “Vocês verão, no dia 6 de janeiro de 2027, na data da posse, Flávio Nantes Bolsonaro fazendo uma oração e entregando Brasília nas mãos de Deus e vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente em mim”, disse.

A fala ocorreu durante uma motocarreata em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao lado de Douglas Ruas (PL), que foi declarado governador do estado pela Justiça Eleitoral neste sábado, 10. Em setembro, a defesa de Jair Bolsonaro pediu uma revisão criminal das acusações contra o ex-presidente. O ministro do STF e relator do caso, Kássio Nunes Marques, deve analisar o pedido após o segundo turno das eleições.

Durante o ato, o senador também falou sobre o “fim da era Lula” em seu discurso. “Essa era que só deixa recordes negativos. É recorde de mulher assassinada, é recorde de brasileiro endividado, é recorde de imposto, é recorde de empresas fechadas, é recorde de indústrias quebradas. Vamos tirar o PT do poder dia 25 de outubro”, afirmou.

Além disso, Flávio voltou a prometer que reduzirá a maioridade penal para 16 anos e penas mais severas para roubos de celulares. “Menor de idade que comete crime de gente grande vai pagar como gente grande. Ladrão de celular vai ficar 8 anos preso e vai ter que trabalhar para pagar sua estadia”, disse. Nos últimos dias, o senador citou que fará cortes para diminuir os gastos da máquina pública. Umas das alternativas, segundo ele, é unificar ministérios.