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Política

Flávio diz que Deltan Dallagnol vai analisar quebra dos sigilos de Lula

Presidenciável do PL ainda não formalizou se vai ou não abrir os próprios sigilos diante da Justiça Eleitoral

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 12h40
Dois homens brancos, um de terno cinza e outro de terno azul, conversam em meio a uma multidão. O de cinza sorri, enquanto o de azul gesticula com a mão direita, falando em um microfone.
Flávio Bolsonaro e Deltan Dallagnol - 07/10/2026 (Sérgio Lima/AFP)
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A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu nesta quinta-feira, 22, para o ex-procurador e ex-chefe da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba Deltan Dallagnol, agora senador eleito pelo Novo, analisar os documentos bancários e fiscais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja Lula da Silva, dos filhos do petista e do ex-assessor da Presidência Mauro Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Lula abriu mão dos sigilos desses dados e, durante o debate presidencial do último domingo, 18, desafiou Flávio a fazer o mesmo. O senador não se decidiu ainda.

“Com anos de experiência na identificação de ocultação de bens, triangulações bancárias e fluxos de caixa dois, Deltan vai analisar cada extrato e relatório para desconstruir a narrativa petista e rastrear as inconsistências. Se Lula afirma não ter nada a esconder, a documentação precisa ser examinada com rigor, independência e sem concessões”, diz trecho da nota da campanha de Flávio.

Lula protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, cumprindo o desafio que impôs a Flávio no último domingo, durante debate na Band. O senador não disse se aceitava nem se negava, mas subiu a aposta e falou na quarta-feira, 21, que abriria o seu sigilo se o presidente incluísse a quebra do sigilo de Marcola. O ex-assessor deixou o gabinete presidencial depois que a Polícia Federal encontrou indícios de que ele recebeu dinheiro e favores da lobista Roberta Luchsinger. Ela é amiga pessoal de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e investigada por ter usado desse vínculo para acessar ministérios, tentar obter vantagens e possíveis contratos com o poder público. Lula aceitou abrir o sigilo do ex-auxiliar.

A três dias do segundo turno, as pesquisas eleitorais continuam mostrando Flávio numericamente na frente de Lula, mas a diferença entre os dois caiu entre o primeiro e o segundo turno e a maioria das sondagens aponta empate técnico. Levantamento PoderData/Aya divulgado nesta quinta-feira mostra que o placar das intenções de votos válidos entre os dois está em 51% a 49%.

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