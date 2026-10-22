Flávio diz que Deltan Dallagnol vai analisar quebra dos sigilos de Lula

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu nesta quinta-feira, 22, para o ex-procurador e ex-chefe da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba Deltan Dallagnol, agora senador eleito pelo Novo, analisar os documentos bancários e fiscais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja Lula da Silva, dos filhos do petista e do ex-assessor da Presidência Mauro Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Lula abriu mão dos sigilos desses dados e, durante o debate presidencial do último domingo, 18, desafiou Flávio a fazer o mesmo. O senador não se decidiu ainda.

“Com anos de experiência na identificação de ocultação de bens, triangulações bancárias e fluxos de caixa dois, Deltan vai analisar cada extrato e relatório para desconstruir a narrativa petista e rastrear as inconsistências. Se Lula afirma não ter nada a esconder, a documentação precisa ser examinada com rigor, independência e sem concessões”, diz trecho da nota da campanha de Flávio.

Lula protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, cumprindo o desafio que impôs a Flávio no último domingo, durante debate na Band. O senador não disse se aceitava nem se negava, mas subiu a aposta e falou na quarta-feira, 21, que abriria o seu sigilo se o presidente incluísse a quebra do sigilo de Marcola. O ex-assessor deixou o gabinete presidencial depois que a Polícia Federal encontrou indícios de que ele recebeu dinheiro e favores da lobista Roberta Luchsinger. Ela é amiga pessoal de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e investigada por ter usado desse vínculo para acessar ministérios, tentar obter vantagens e possíveis contratos com o poder público. Lula aceitou abrir o sigilo do ex-auxiliar.

A três dias do segundo turno, as pesquisas eleitorais continuam mostrando Flávio numericamente na frente de Lula, mas a diferença entre os dois caiu entre o primeiro e o segundo turno e a maioria das sondagens aponta empate técnico. Levantamento PoderData/Aya divulgado nesta quinta-feira mostra que o placar das intenções de votos válidos entre os dois está em 51% a 49%.