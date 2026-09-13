Flávio Dino retira sigilo de material da Polícia de SP sobre produtora de ‘Dark Horse’

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino retirou neste domingo, 13, o sigilo do material que foi reunido e compartilhado pela Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora do filme Dark Horse, que vai contar a história de Jair Bolsonaro.

O ministro também determinou que o secretário de Segurança de São Paulo entregue à Polícia Federal o material bruto colhido a partir da apreensão de celulares dos alvos de operação da Polícia Civil em junho. A decisão também ordena a transferência dos celulares, computadores e documentos apreendidos à custódia da Polícia Federal.

A produtora de Dark Horse, Go Up Entertainment tem como única sócia Karina da Gama, que também é dona de uma empresa que fechou um contrato milionário com a prefeitura de São Paulo para fornecer pontos de internet.

O raio-x dos ministros do STF