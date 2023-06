Flávio Dino não integrava grupo de mensagens com alerta sobre 8 de janeiro

Um compilado de mensagens – distribuídas em grupos de WhatsApp – foi encaminhado pela Agência Brasileira de Inteligência à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência o Congresso Nacional. As mensagens indicam que pelo menos 13 órgãos haviam recebido comunicados da Abin com alertas sobre a possibilidade de ações violentas e invasão a prédios públicos no dia 8 de janeiro.

Os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Gonçalves Dias, na época comandante do Gabinete de Segurança Institucional, foram apontados pela oposição como destinatários das mensagens. Saberiam, portanto, dos riscos de ocorrer uma baderna no dia 8 de janeiro e não teriam tomado as devidas providências para impedir os ataques.

O problema é que nenhum dos dois fazia parte do tais grupos. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Dias reafirmou nunca ter participado de nenhum grupo de WhatsApp da Abin.

Da mesma forma, Flávio Dino afirma que soube das mensagens pela imprensa. Ele relata que nem ele nem ninguém do seu ministério foi procurado para ingressar no grupo. “Não fomos avisados”, garante.