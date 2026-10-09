Flávio Dino diz ter recebido relatório com milhares de ameaças de assassinatos contra ministros

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira, 9, ter recebido trechos de um relatório de segurança da Corte que reúne milhares de mensagens com ameaças de assassinato e agressões. Em publicação no Instagram, ele relacionou o conteúdo à disseminação de informações falsas e disse que não pretende alterar sua atuação em razão das intimidações.

A manifestação pública do ministro também expôs trechos do relatório que indica que a maior parte das ameaças foram feitas na rede social X (antigo Twitter), sem revelar a identidade dos autores das mensagens. “Dino é carta marcada pelo que fez agora no período de eleição e também por ter travado as emendas parlamentares pra ajudar Lula. Traiu o legislativo e vai pagar com sangue”, diz uma das ameaças que aparece no relatório da equipe de segurança do Supremo. “Invadir o STF e fazer com Moraes, Dino e Zanin igual fizeram com Tiradentes, cabecinha em praça pública”, publicou outro usuário.

No trecho do relatório publicado por Dino, há ainda a informação de que “as publicações de maior gravidade reúnem menções a fuzilamento, explosão, enforcamento e esquartejamento”.

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O magistrado também defendeu que eventuais discordâncias em relação a decisões judiciais sejam resolvidas pelos meios institucionais. “Se as pessoas não concordam com decisões judiciais, elas podem recorrer aos Colegiados competentes”, afirmou. “Não precisa matar o juiz que tomou a decisão, nem fazer discursos raivosos incitando perseguições e agressões. ”

“Se um juiz passar a ter medo de decidir um processo, à vista do suposto risco de sofrer perseguições pessoais, não existe mais Poder Judiciário. Nem Constituição”, concluiu.