Flávio Dino critica Moro e pede novo julgamento de Lula em evento no Rio

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), alfinetou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmando que ele, que também é um ex-juiz federal, não pode ser confundido com outros que compõem essa categoria. Dino pediu ainda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por Moro, tenha um novo julgamento, uma vez que, na sua avaliação, o petista foi “vítima de perseguição institucionalizada e movida por interesses econômicos”.

Desafeto de Jair Bolsonaro, por quem foi chamado em um evento no Palácio do Planalto de o pior “daqueles governadores de paraíba”, Dino também ironizou as teorias levantadas por apoiadores do presidente de que a Terra seria plana. “No meu estado, nos orgulhamos de dizer que a Terra é redonda”, disse.

A fala do governador foi feita durante o evento que encerrou o Fórum de Resistência Democrática, nesta sexta 30, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu lideranças de diversos partidos da esquerda para formar uma aliança para as eleições municipais do Rio em 2020.

O nome que encabeça a chapa é o do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ). Por isso, mesmo participando da frente, o PDT decidiu não levar nenhum representante ao evento – o partido estuda lançar a pré-candidatura da deputada estadual Martha Rocha. Apesar da intenção de formar uma frente única da esquerda, a aliança não foi aceita pelo PSB, que deve lançar o deputado federal Alessandro Molon para concorrer à prefeitura.