Flávio cita convite de Ciro Nogueira e sinaliza aproximação

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu nesta segunda-feira, 20, à convenção estadual da União Progressista em São Paulo, dizendo ter vindo a convite do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira.

“Eu quero agradecer ao convite do presidente Ciro Nogueira para que eu estivesse aqui hoje neste evento junto com vocês”, disse. “Espero que muito em breve possamos também caminhar juntos em âmbito nacional, a federação junto, todos, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT.”

Flávio garantiu o apoio do diretório paulista da União Progressista, mas uma aliança nacional ainda está em discussão. Nem Ciro, nem Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, estiveram presentes no evento.

Em 2022, o PP apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Flávio, no entanto, está tendo mais dificuldade para selar o acordo, em meio a impasses nas candidaturas estaduais e o que foi visto como falta de apoio diante da operação da PF mirando Ciro Nogueira e a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo Marcio Canella (União), que era cotado para ser candidato ao Senado na chapa do PL.

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Uma aliança, no entanto, não está descartada. A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que ajudou na elaboração do plano de governo de Flávio voltado às mulheres, segue como uma das mais cotadas para o posto de vice. Na convenção, ela não colocou o nome para concorrer à reeleição na Câmara.

As negociações seguirão em curso até o último minuto: a convenção nacional do PP só deve acontecer no dia 5 de agosto, limite do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

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