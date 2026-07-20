🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

Flávio cita convite de Ciro Nogueira e sinaliza aproximação

Pré-candidato à Presidência quer apoio nacional do PP, ainda indefinido

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 21h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 22h08
Políticos brasileiros, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, em um evento público, com alguns segurando celulares para gravar. Bolsonaro, de camisa branca, sorri enquanto fala ao microfone. Outros homens de terno e camisa social observam, alguns com expressões sérias. Bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo são visíveis ao fundo, sugerindo um ambiente oficial. A cena é de um encontro político com grande presença de público e imprensa.
Flávio Bolsonaro durante convenção estadual da União Progressista em São Paulo (Cauiá Maia/Divulgação)
Continua após publicidade
Flávio cita convite de Ciro Nogueira e sinaliza aproximação Priorizar nos meus resultados Google

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu nesta segunda-feira, 20, à convenção estadual da União Progressista em São Paulo, dizendo ter vindo a convite do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira.

“Eu quero agradecer ao convite do presidente Ciro Nogueira para que eu estivesse aqui hoje neste evento junto com vocês”, disse. “Espero que muito em breve possamos também caminhar juntos em âmbito nacional, a federação junto, todos, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT.”

Flávio garantiu o apoio do diretório paulista da União Progressista, mas uma aliança nacional ainda está em discussão. Nem Ciro, nem Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, estiveram presentes no evento.

Em 2022, o PP apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Flávio, no entanto, está tendo mais dificuldade para selar o acordo, em meio a impasses nas candidaturas estaduais e o que foi visto como falta de apoio diante da operação da PF mirando Ciro Nogueira e a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo Marcio Canella (União), que era cotado para ser candidato ao Senado na chapa do PL.

Siga
Continua após a publicidade

Uma aliança, no entanto, não está descartada. A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que ajudou na elaboração do plano de governo de Flávio voltado às mulheres, segue como uma das mais cotadas para o posto de vice. Na convenção, ela não colocou o nome para concorrer à reeleição na Câmara.

As negociações seguirão em curso até o último minuto: a convenção nacional do PP só deve acontecer no dia 5 de agosto, limite do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).