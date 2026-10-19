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Política

Flávio Bolsonaro x Lula: Qual eleitor está mais mobilizado na campanha, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

Há maior ativação dos apoiadores do petista em ações de campanha, enquanto mais da metade dos brasileiros diz ter aumentado o interesse pela disputa

Por Da Redação 19 out 2026, 07h31
Duas multidões em protesto, separadas por uma linha vertical. À esquerda, pessoas vestindo amarelo e verde, com uma grande bandeira do Brasil estendida. À direita, uma multidão com roupas vermelhas e amarelas, com algumas pessoas segurando guarda-chuvas coloridos. Ambas as cenas mostram edifícios e árvores ao fundo
Manifestação pró-Flávio na Paulista e ato pró-Lula em Copacabana (Nicolas Hernandez/Fabio Teixeira/AFP)
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Flávio Bolsonaro x Lula: Qual eleitor está mais mobilizado na campanha, segundo nova pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19, mostra que a mobilização eleitoral cresceu no segundo turno e que os eleitores de Lula aparecem numericamente mais ativos do que os de Flávio Bolsonaro em diferentes formas de participação na campanha. Ao todo, 54% dos entrevistados afirmam que seu interesse pela eleição presidencial aumentou depois do primeiro turno.

Entre os eleitores de Lula, 61,1% dizem que o interesse pela campanha cresceu. Entre os de Flávio, o percentual é de 52,1%. O levantamento também mostra diferenças na disposição para convencer outras pessoas, divulgar material nas redes sociais e participar de manifestações, passeatas ou comícios.

Quem está tentando convencer mais eleitores?

Entre os eleitores de Lula, 61,2% dizem que pretendem tentar convencer outras pessoas a votar no presidente. Entre os eleitores de Flávio, 53,2% afirmam que farão o mesmo pelo senador.

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No conjunto dos entrevistados que escolheram um candidato no segundo turno, 57,2% dizem que pretendem atuar para convencer outras pessoas. Outros 40,9% afirmam que não pretendem fazer isso, e 1,9% não sabem ou não responderam.

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Quem mais pretende divulgar material de campanha?

A diferença também aparece nas redes sociais. Entre os eleitores de Lula, 45,1% dizem que pretendem divulgar material de campanha do presidente. Entre os de Flávio, o percentual é de 39,9%.

No total dos eleitores que já escolheram um candidato, 42,5% afirmam que pretendem compartilhar material de campanha nas redes, enquanto 56,7% dizem que não farão isso. Outros 0,8% não sabem ou não responderam.

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E quem pretende participar mais de atos nas ruas?

Entre os eleitores de Lula, 37,9% dizem que pretendem participar de manifestações, passeatas ou comícios em favor de sua candidatura. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, são 33,5%.

No conjunto dos eleitores que escolheram um dos dois candidatos, 35,7% afirmam que pretendem participar de algum tipo de mobilização nas ruas. Outros 63,9% dizem que não pretendem participar, enquanto 0,4% não sabem ou não responderam.

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Quanto cresceu o interesse pela campanha depois do primeiro turno?

Para 54% dos eleitores, o interesse pela disputa presidencial aumentou após o primeiro turno. Outros 34,6% dizem que o interesse permaneceu no mesmo nível.

O aumento é mais frequente entre os eleitores de Lula, com 61,1%, do que entre os de Flávio, com 52,1%. A pesquisa, no entanto, mede a disposição declarada dos entrevistados e não estabelece que essa diferença de mobilização tenha provocado mudanças na intenção de voto.

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Como está a disputa na mesma pesquisa?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Flávio registra 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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