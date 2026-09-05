Flávio Bolsonaro visita ex-assessor Filipe Martins na cadeia

Ler Resumo





O senador Flávio Bolsonaro visita na cadeia o ex-assessor Filipe Martins, condenado por tentativa de golpe de Estado, mas que teve a prova de sua suposta fuga para os EUA, usada na condenação, declarada falsa. A visita tem forte simbolismo e ocorre em meio a críticas de Flávio a Alexandre de Moraes, questionando a conduta do ministro do STF.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, visita neste sábado na cadeia o ex-assessor internacional Filipe Martins, que foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Filipe está preso na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, no município de Ponta Grossa, no Paraná. Filipe assessorou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que também foi condendo por golpe de Estado e cumpre prisão domiciliar.

A expectativa é que Flávio fique uma hora e meia conversando com Filipe Martins. A visita de Flávio ao aliado foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que é responsável pelo cumprimento da pena.

A visita de Flávio a Filipe representa uma grande simbologia para os bolsonaristas. Filipe foi condenado pela Primeira Turma do Supremo com base em um documento falso.

Continua após a publicidade

Filipe foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, mas o registro migratório americano para justificar a prisão e a condenação foi declarado falso pela Justiça dos Estados Unidos.

O juiz norte-americano Gregory Presnell afirmou que o registro de entrada de Martins nos EUA em dezembro de 2022 inserido nos sistemas oficiais da Patrulha de Fronteira, é fraudulento.

Continua após a publicidade

De nada adiantou a defesa de Filipe mostrar ao Supremo que o ex-assessor tinha ficado no Brasil. A defesa chegou a apresentar até os recibos de carros de aplicativos utilizados pelo ex-assessor no Brasil, no período em que foi acusado de fugir para os EUA.

Flávio Bolsonaro já tinha esta semana dado sinais claros de que vai utilizar a crise no Supremo para bater ainda mais em Moraes, que teve conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Continua após a publicidade

Relatório da Polícia Federal mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, nas quais fica demonstrado que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.

Flávio disse esta semana que o Brasil quer saber se Alexandre de Moraes era “o advogado de Vorcaro”. O candidato disse que Moraes “não tem a menor condição” de continuar como ministro do Supremo.