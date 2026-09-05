Flávio Bolsonaro visita ex-assessor Filipe Martins na cadeia
Ex-assessor internacional foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo com base em documento falso
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, visita neste sábado na cadeia o ex-assessor internacional Filipe Martins, que foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Filipe está preso na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, no município de Ponta Grossa, no Paraná. Filipe assessorou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que também foi condendo por golpe de Estado e cumpre prisão domiciliar.
A expectativa é que Flávio fique uma hora e meia conversando com Filipe Martins. A visita de Flávio ao aliado foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que é responsável pelo cumprimento da pena.
A visita de Flávio a Filipe representa uma grande simbologia para os bolsonaristas. Filipe foi condenado pela Primeira Turma do Supremo com base em um documento falso.
Filipe foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, mas o registro migratório americano para justificar a prisão e a condenação foi declarado falso pela Justiça dos Estados Unidos.
O juiz norte-americano Gregory Presnell afirmou que o registro de entrada de Martins nos EUA em dezembro de 2022 inserido nos sistemas oficiais da Patrulha de Fronteira, é fraudulento.
De nada adiantou a defesa de Filipe mostrar ao Supremo que o ex-assessor tinha ficado no Brasil. A defesa chegou a apresentar até os recibos de carros de aplicativos utilizados pelo ex-assessor no Brasil, no período em que foi acusado de fugir para os EUA.
Flávio Bolsonaro já tinha esta semana dado sinais claros de que vai utilizar a crise no Supremo para bater ainda mais em Moraes, que teve conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Relatório da Polícia Federal mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, nas quais fica demonstrado que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.
Flávio disse esta semana que o Brasil quer saber se Alexandre de Moraes era “o advogado de Vorcaro”. O candidato disse que Moraes “não tem a menor condição” de continuar como ministro do Supremo.