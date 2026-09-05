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Política

Flávio Bolsonaro visita ex-assessor Filipe Martins na cadeia

Ex-assessor internacional foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo com base em documento falso

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 15h40
flávio bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República -  (Mateus Raugust/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro visita ex-assessor Filipe Martins na cadeia Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, visita neste sábado na cadeia o ex-assessor internacional Filipe Martins, que foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Filipe está preso na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, no município de Ponta Grossa, no Paraná. Filipe assessorou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que também foi condendo por golpe de Estado e cumpre prisão domiciliar.

A expectativa é que Flávio fique uma hora e meia conversando com Filipe Martins. A visita de Flávio ao aliado foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que é responsável pelo cumprimento da pena.

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A visita de Flávio a Filipe representa uma grande simbologia para os bolsonaristas. Filipe foi condenado pela Primeira Turma do Supremo com base em um documento falso.

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Filipe foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, mas o registro migratório americano para justificar a prisão e a condenação foi declarado falso pela Justiça dos Estados Unidos.

O juiz norte-americano Gregory Presnell afirmou que o registro de entrada de Martins nos EUA em dezembro de 2022 inserido nos sistemas oficiais da Patrulha de Fronteira, é fraudulento.

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De nada adiantou a defesa de Filipe mostrar ao Supremo que o ex-assessor tinha ficado no Brasil. A defesa chegou a apresentar até os recibos de carros de aplicativos utilizados pelo ex-assessor no Brasil, no período em que foi acusado de fugir para os EUA.

Flávio Bolsonaro já tinha esta semana dado sinais claros de que vai utilizar a crise no Supremo para bater ainda mais em Moraes, que teve conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Relatório da Polícia Federal mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, nas quais fica demonstrado que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.

Flávio disse esta semana que o Brasil quer saber se Alexandre de Moraes era “o advogado de Vorcaro”. O candidato disse que Moraes “não tem a menor condição” de continuar como ministro do Supremo.

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