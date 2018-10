O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou na tarde desta sexta-feira que sua conta no WhatsApp foi desbloqueada. Horas antes, o filho de Bolsonaro reclamou que seu perfil pessoal havia sido banido. “A perseguição não tem limites! Meu WhatsApp, com milhares de grupos, foi banido do nada, sem nenhuma explicação! Exijo uma resposta oficial da plataforma”, escreveu o político.

Procurado, o aplicativo WhatsApp confirmou que a conta de Flávio foi banida por “comportamento de spam”, mas afirmou que isso ocorreu há alguns dias. “Não está relacionado às denúncias de ontem. Outra conta ‘pública’ que foi banida por spam durante o período eleitoral foi o ‘Dilmazap’, da campanha da ex-presidente”, informou a empresa, em nota.

A partir desta sexta-feira, o WhatsApp passou a notificar agências e bloquear contas ligadas a disparos irregulares em massa no aplicativo. A empresa informou ainda que investiga a suposta ação de empresários que apoiam o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) para custear disparos no aplicativo de mensagens contra Fernando Haddad (PT), rival do capitão no segundo turno presidencial. O caso foi revelado pela Folha de S.Paulo.

Flávio Bolsonaro negou relação com as agências responsáveis por disparos de mensagens em massa. “Meu telefone, cujo WhatsApp foi bloqueado, é pessoal e nada tem a ver com uso por empresas”, escreveu no Twitter. “Agora já foi desbloqueado, mas ainda sem explicação clara sobre o porquê da censura.”

Na quinta-feira, o jornal Folha de S.Paulo disse que empresas bancaram uma campanha de mensagens contra o PT com pacotes de disparos em massa. Sobre a denúncia, o aplicativo disse que está “tomando medidas legais” e afirmou que já baniu “proativamente” diversas contas desse tipo de empresas de mensagens em massa. “Estamos comprometidos a reforçar as políticas do WhatsApp igualmente e de forma justa para proteger a experiência do usuário”, disse a empresa.