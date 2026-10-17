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Política

Flávio Bolsonaro realiza ato no ES com milhares de apoiadores ao lado de Nikolas e Tarcísio

Deputado federal assegurou que candidato do PL vai subir a rampa do Planalto 'com Jair Bolsonaro'

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 13h25 | Atualizado em 17 out 2026, 13h36
Multidão de pessoas vestindo camisetas amarelas e verdes, muitas segurando bandeiras do Brasil, ocupando uma avenida larga. Há árvores, postes de luz e prédios altos nas laterais, além de alguns carros e caminhões no meio da multidão. A imagem é vista de cima, mostrando a grande concentração de manifestantes.
Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira: candidato à presidência se reuniu com apoiadores em Vitória neste sábado (./Reprodução)
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Flávio Bolsonaro realiza ato no ES com milhares de apoiadores ao lado de Nikolas e Tarcísio Priorize VEJA no Google

Há uma semana do segundo turno, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) promove, neste sábado, 17, manifestações em Vitória e Salvador. As movimentações fazem parte do “Bloquinho do 22”,  que teve início na última quinta-feira, em Minas Gerais.

A agenda começou pela capital capixaba, que reuniu milhares de apoiadores vestidos de verde e amarelo e com referências aos Estados Unidos. Pela manhã, o candidato do PL percorreu a orla da Praia do Camburi acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e de outros aliados políticos. O público total não foi divulgado até o momento.

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No trio elétrico, Nikolas inflou o público assegurando a vitória de Flávio no segundo turno, e disse que o presidenciável subirá a rampa do Palácio do Planalto acompanhado. “Ele vai subir a rampa com cada um de nós, e junto com Jair Messias Bolsonaro”, declarou o deputado federal, mencionando o ex-presidente preso por tentativa de Golpe de Estado.

O ato foi embalado por jingles polípticos ao som de funk e axé, em referência aos blocos de carnaval. “Eu nunca vi isso, o Brasil vai vencer”, escreveu Flávio na legenda de um vídeo em que aparece pulando em cima do trio. Mais tarde, ele segue para Salvador, onde se reúne com apoiadores no Morro do Cristo, a partir das 15h.

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