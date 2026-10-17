Flávio Bolsonaro realiza ato no ES com milhares de apoiadores ao lado de Nikolas e Tarcísio

Há uma semana do segundo turno, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) promove, neste sábado, 17, manifestações em Vitória e Salvador. As movimentações fazem parte do “Bloquinho do 22”, que teve início na última quinta-feira, em Minas Gerais.

A agenda começou pela capital capixaba, que reuniu milhares de apoiadores vestidos de verde e amarelo e com referências aos Estados Unidos. Pela manhã, o candidato do PL percorreu a orla da Praia do Camburi acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e de outros aliados políticos. O público total não foi divulgado até o momento.

Continua após a publicidade

No trio elétrico, Nikolas inflou o público assegurando a vitória de Flávio no segundo turno, e disse que o presidenciável subirá a rampa do Palácio do Planalto acompanhado. “Ele vai subir a rampa com cada um de nós, e junto com Jair Messias Bolsonaro”, declarou o deputado federal, mencionando o ex-presidente preso por tentativa de Golpe de Estado.

O ato foi embalado por jingles polípticos ao som de funk e axé, em referência aos blocos de carnaval. “Eu nunca vi isso, o Brasil vai vencer”, escreveu Flávio na legenda de um vídeo em que aparece pulando em cima do trio. Mais tarde, ele segue para Salvador, onde se reúne com apoiadores no Morro do Cristo, a partir das 15h.

Continua após a publicidade