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Política

Flávio Bolsonaro quer prisão de servidor da Secom por incentivar fake news sobre Nossa Senhora

Queixa-crime foi enviada à Justiça Eleitoral pelos advogados do candidato do PL à Presidência

Por Redação 26 set 2026, 10h53 | Atualizado em 26 set 2026, 14h34
Homem de camisa amarela e jeans, com microfone na mão direita e punho esquerdo cerrado, discursa em palco iluminado. Ao fundo, telão exibe o rosto sorridente de outro homem. Uma multidão assiste, muitos filmando com celulares.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro quer prisão de servidor da Secom por incentivar fake news sobre Nossa Senhora Priorizar nos meus resultados Google

A defesa de Flávio Bolsonaro enviou ao plantão da Justiça Eleitoral neste sábado, 26, uma queixa-crime contra George Marques da Silva, coordenador-geral de Estratégia e Informação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O documentos pede que o servidor seja alvo de prisão preventiva e busca e apreensão.

A petição assinada pelos advogados de Flávio, Tracy Reinaldet, Matteus Macedo e Leonardo Castegnaro, acusa o servidor da Secom de repostar incentivo a fake news contra o senador envolvendo Nossa Senhora Aparecida. O boato, já desmentido pela campanha de Flávio e pelo próprio candidato, dizia que o presidenciável apoiaria um projeto para retirar de Nossa Senhora o título de padroeira do Brasil.

Na queixa-crime, a defesa de Flávio incluiu o print de um texto no X (antigo Twitter) que foi repostado por George Marques. A mensagem diz: “Parem de divulgar retratação. Deixem o assunto rolar. Eles fizeram isso em outras eleições e quase nos ferram. Inclusive com a ajuda de uma TV (Jovem Pan). Continuem compartilhando que Nossa Senhora foi atacada, precisa chegar no interior do Nordeste, no interior do Norte”.

No documento, os advogados afirmam que o servidor difundiu “com todas as letras, a ordem para que a retratação deixasse de circular para que a mentira continuasse sendo propagada”. A defesa também declara que a conduta de George Marques pode ser enquadrada em três crimes: divulgação de fatos sabidamente inverídicos durante a campanha eleitoral, incitação ao crime e associação criminosa.

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A queixa-crime pede à Justiça Eleitoral “medidas cautelares urgentes”, como busca e apreensão e prisão preventiva do servidor, além da preservação do conteúdo de seu perfil no X, incluindo posts excluídos.

Em resposta à queixa-crime de Flávio Bolsonaro, a Secom afirmou que a repostagem foi feita no perfil pessoal do servidor e fora do horário de expediente. A nota também criticou o que chamou de “patrulhamento e censura” no episódio. Leia o texto na íntegra:

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É importante esclarecer que, ao atribuir ao Governo Federal a responsabilidade por uma republicação realizada pelo senhor George Marques, o candidato distorce os fatos e ignora deliberadamente que a manifestação ocorreu em caráter estritamente pessoal, por meio de perfil particular, fora do horário de expediente e com a utilização de equipamento próprio.

O Governo Federal reitera seu compromisso com a liberdade de expressão e de religião de todos os brasileiros e manifesta repúdio e profunda preocupação com o patrulhamento e a censura impostos à população nesse episódio, a pedido do candidato Flávio Bolsonaro.

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