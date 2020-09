Flávio Bolsonaro posa com hidroxicloroquina e diz estar curado da Covid-19

Nove dias depois de informar ter contraído Covid-19, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou estar curado da doença. Em postagens nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, ele escreveu que está recuperado.

“Comigo, já são 3,3 milhões de recuperados”, postou o senador, na legenda de uma foto em que segurava uma caixa de hidroxicloroquina.

O senador informou ter tratado os sintomas com hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos cuja eficácia científica não foi comprovada e segue sendo objeto de estudos. Assim como no dia em que informou estar contaminado, Flávio Bolsonaro ressaltou que teve acompanhamento médico durante todo o processo.

Estou curado da covid-19, graças a Deus!

Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina, com acompanhamento médico!

Comigo, já são quase 3,3 milhões de brasileiros recuperados! pic.twitter.com/X6yRuj9jmX Continua após a publicidade — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 6, 2020

O caso de Flávio foi a quarta ocorrência de Covid-19 confirmada na família do presidente Jair Bolsonaro. No início de julho, o presidente anunciou ter contraído a doença. No fim do mês passado, foi a vez de a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informar ter sido infectada.

Em 15 de agosto, o filho mais novo do presidente, Jair Renan, anunciou estar com coronavírus. Todos estão curados.

A doença vitimou membros do entorno da família presidencial. No mês passado, a avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, morreu de Covid-19 no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência emitiu nota de pesar.

Com Agência Brasil