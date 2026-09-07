Flávio Bolsonaro: os números do candidato nas pesquisas eleitorais da última semana
Senador aparece em segundo lugar nos cinco levantamentos de primeiro turno, mas reduz a distância para Lula no confronto direto
As cinco pesquisas eleitorais divulgadas na primeira semana de setembro mostram duas fotografias distintas para Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. No primeiro turno, o senador permanece atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todos os levantamentos. Quando a disputa fica restrita aos dois, porém, a distância diminui: BTG/Nexus, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha apontam empate técnico. Confira também os números de Lula e de Augusto Cury, além da distância entre Lula e Flávio na semana.
No primeiro turno, Flávio oscila entre 29% e 33,7% das intenções de voto. Lula, por sua vez, aparece entre 37% e 43,4%. As vantagens do presidente variam de 5 a 9,7 pontos percentuais.
No segundo turno, o quadro muda. A diferença entre os dois não passa de 2 pontos em quatro dos cinco levantamentos. Apenas o AtlasIntel registra uma vantagem de Lula superior à margem de erro.
Quanto Flávio tem no primeiro turno?
O melhor desempenho de Flávio entre as pesquisas da semana aparece no AtlasIntel, com 33,7%. O Datafolha registra 33%, mesmo percentual encontrado pela BTG/Nexus.
Na Real Time Big Data, considerando o cenário sem Pablo Marçal (PRTB), o senador aparece com 30%. A Quaest registra 29%, seu menor percentual entre os cinco levantamentos.
Embora os números variem, todos os institutos apresentam a mesma configuração: Flávio ocupa a segunda colocação e tem Lula à frente.
A menor distância entre eles é registrada pelo Datafolha, com 38% para Lula e 33% para Flávio. A maior aparece no AtlasIntel, em que o presidente tem 43,4%, contra 33,7% do senador.
O que acontece quando Flávio enfrenta Lula no segundo turno?
É no confronto direto que Flávio alcança seus resultados mais competitivos.
A Real Time Big Data registra empate numérico: Lula e Flávio têm 44% cada. Na BTG/Nexus, apenas 1 ponto separa os dois, com 46% para o presidente e 45% para o senador.
A Quaest também aponta diferença de apenas 1 ponto, com Lula marcando 42% e Flávio, 41%. No Datafolha, o placar é de 46% a 44%.
Nos quatro casos, os dois estão tecnicamente empatados.
O AtlasIntel apresenta a maior distância: Lula tem 47,1%, contra 42,6% de Flávio. A vantagem de 4,5 pontos está acima da margem de erro de 1 ponto do levantamento.
Flávio consegue reduzir a vantagem de Lula?
Os números mostram que sim quando a comparação é feita entre primeiro e segundo turno dentro de cada levantamento.
No primeiro turno, Flávio fica entre 5 e 9,7 pontos atrás de Lula. No segundo, quatro institutos encontram diferenças de no máximo 2 pontos.
O movimento mostra que o senador melhora seu desempenho quando os demais candidatos deixam o cenário, embora os levantamentos fornecidos não permitam atribuir essa aproximação à transferência de votos de um candidato específico.
Como está a rejeição ao senador?
Flávio também aparece próximo de Lula nos levantamentos que mediram a rejeição.
Na BTG/Nexus, 50% afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum, contra 49% que dizem o mesmo sobre Lula. Na Real Time Big Data, os dois registram 50%.
O AtlasIntel encontra rejeição de 52,7% a Flávio e de 52% a Lula. Em todos os casos, as diferenças entre os dois ficam dentro das respectivas margens de erro.
Assim, os números da semana colocam Flávio em uma situação eleitoral definida: ele permanece atrás de Lula no primeiro turno, mas consegue reduzir a distância no confronto direto, a ponto de aparecer tecnicamente empatado com o presidente em quatro das cinco pesquisas divulgadas.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.