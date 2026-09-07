Flávio Bolsonaro: os números do candidato nas pesquisas eleitorais da última semana

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As pesquisas eleitorais de setembro revelam um cenário peculiar para Flávio Bolsonaro. Enquanto no primeiro turno ele fica atrás de Lula, no segundo turno a disputa se estreita, apontando para um empate técnico em quatro dos cinco levantamentos. Descubra como o senador se posiciona nos cenários de confronto direto.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As cinco pesquisas eleitorais divulgadas na primeira semana de setembro mostram duas fotografias distintas para Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. No primeiro turno, o senador permanece atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todos os levantamentos. Quando a disputa fica restrita aos dois, porém, a distância diminui: BTG/Nexus, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha apontam empate técnico. Confira também os números de Lula e de Augusto Cury, além da distância entre Lula e Flávio na semana.

No primeiro turno, Flávio oscila entre 29% e 33,7% das intenções de voto. Lula, por sua vez, aparece entre 37% e 43,4%. As vantagens do presidente variam de 5 a 9,7 pontos percentuais.

No segundo turno, o quadro muda. A diferença entre os dois não passa de 2 pontos em quatro dos cinco levantamentos. Apenas o AtlasIntel registra uma vantagem de Lula superior à margem de erro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Flávio tem no primeiro turno?

O melhor desempenho de Flávio entre as pesquisas da semana aparece no AtlasIntel, com 33,7%. O Datafolha registra 33%, mesmo percentual encontrado pela BTG/Nexus.

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Na Real Time Big Data, considerando o cenário sem Pablo Marçal (PRTB), o senador aparece com 30%. A Quaest registra 29%, seu menor percentual entre os cinco levantamentos.

Embora os números variem, todos os institutos apresentam a mesma configuração: Flávio ocupa a segunda colocação e tem Lula à frente.

A menor distância entre eles é registrada pelo Datafolha, com 38% para Lula e 33% para Flávio. A maior aparece no AtlasIntel, em que o presidente tem 43,4%, contra 33,7% do senador.

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O que acontece quando Flávio enfrenta Lula no segundo turno?

É no confronto direto que Flávio alcança seus resultados mais competitivos.

A Real Time Big Data registra empate numérico: Lula e Flávio têm 44% cada. Na BTG/Nexus, apenas 1 ponto separa os dois, com 46% para o presidente e 45% para o senador.

A Quaest também aponta diferença de apenas 1 ponto, com Lula marcando 42% e Flávio, 41%. No Datafolha, o placar é de 46% a 44%.

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Nos quatro casos, os dois estão tecnicamente empatados.

O AtlasIntel apresenta a maior distância: Lula tem 47,1%, contra 42,6% de Flávio. A vantagem de 4,5 pontos está acima da margem de erro de 1 ponto do levantamento.

Flávio consegue reduzir a vantagem de Lula?

Os números mostram que sim quando a comparação é feita entre primeiro e segundo turno dentro de cada levantamento.

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No primeiro turno, Flávio fica entre 5 e 9,7 pontos atrás de Lula. No segundo, quatro institutos encontram diferenças de no máximo 2 pontos.

O movimento mostra que o senador melhora seu desempenho quando os demais candidatos deixam o cenário, embora os levantamentos fornecidos não permitam atribuir essa aproximação à transferência de votos de um candidato específico.

Como está a rejeição ao senador?

Flávio também aparece próximo de Lula nos levantamentos que mediram a rejeição.

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Na BTG/Nexus, 50% afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum, contra 49% que dizem o mesmo sobre Lula. Na Real Time Big Data, os dois registram 50%.

O AtlasIntel encontra rejeição de 52,7% a Flávio e de 52% a Lula. Em todos os casos, as diferenças entre os dois ficam dentro das respectivas margens de erro.

Assim, os números da semana colocam Flávio em uma situação eleitoral definida: ele permanece atrás de Lula no primeiro turno, mas consegue reduzir a distância no confronto direto, a ponto de aparecer tecnicamente empatado com o presidente em quatro das cinco pesquisas divulgadas.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.