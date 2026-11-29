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Após tentar assumir a liderança da oposição diretamente dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro enfrenta um esvaziamento político e virtual. Com queda drástica de 81% no engajamento de suas redes, a falta de comando aprofunda divisões no Congresso e expõe a crise de articulação do grupo.

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Mesmo tendo recebido 59,8 milhões de votos no segundo turno da eleição presidencial, o senador Flávio Bolsonaro enfrenta o esvaziamento de sua influência política e digital. Após aterrissar em solo americano e declarar que assumiria a liderança da oposição, o parlamentar passou a ser ignorado por seus correligionários, cenário refletido diretamente em seu desempenho nas redes sociais, como mostra reportagem da revista VEJA desta semana. Uma análise do engajamento digital expõe a perda de força do exército de seguidores que antes impulsionava suas mensagens no ambiente virtual.

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Um levantamento realizado pela Ativaweb DataLab apontou que a taxa de engajamento de Flávio no Instagram despencou 81,1% entre os dias 8 e 18 deste mês. O índice mede a interação direta do público com o perfil do senador por meio de comentários, curtidas e compartilhamentos de mensagens. A queda expressiva ocorreu no momento em que os próprios liderados passaram a ignorar as declarações do parlamentar feitas diretamente dos Estados Unidos. Esse esvaziamento demonstra que a capacidade de mobilização digital do grupo oposicionista sofreu um abalo considerável logo após o encerramento do processo eleitoral nas urnas.

Como especialistas avaliam a capacidade de comando do senador?

Na avaliação do sociólogo Marcelo Senise, especialista em inteligência artificial e comunicação política, os conteúdos divulgados pelo senador perderam tração com a militância. “Os conteúdos dele não engajam mais. O Flávio Bolsonaro não está habilitado para ser líder nem nas redes, onde ele possui um exército inativo”, afirmou Senise.

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Para o especialista, a perda de tração no ambiente virtual compromete a articulação política de um grupo que necessita de comando centralizado. Sem uma voz atuante no ambiente digital, os oposicionistas encontram dificuldades para formar estratégias unificadas contra as investidas do governo no Congresso Nacional.

Quais são as consequências da falta de articulação política?

A ausência de um comando efetivo afeta a capacidade da oposição de traçar estratégias de batalha legislativa no Congresso. Enquanto o posto de liderança segue vago e Flávio Bolsonaro permanece em solo americano, a bancada oposicionista enfrenta divisões internas em pautas relevantes. Sem uma orientação clara do senador ou de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão em regime domiciliar, o grupo assiste a rachas partidários, como na disputa do PL pela presidência da Câmara. A indefinição enfraquece o bloco opositor e favorece o avanço de propostas de interesse do Palácio do Planalto no Poder Legislativo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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