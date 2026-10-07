Flávio Bolsonaro mira mais apoios do Centrão; Lula faz reunião por ofensiva nas redes

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Flávio Bolsonaro e Lula definem estratégias para o segundo turno da eleição presidencial. Enquanto Flávio busca consolidar apoios de partidos como PP, União Brasil e Novo em Brasília, Lula se reúne com parlamentares para ajustar a comunicação digital da campanha, visando reduzir a vantagem do adversário. Ambas as movimentações moldam a etapa decisiva da disputa.

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Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva avançam nesta quarta-feira, 7, em frentes distintas da disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Enquanto o senador do PL concentra a agenda em Brasília na consolidação de apoios partidários, com reuniões com integrantes da Federação União Progressista e do Novo, o presidente se encontra com parlamentares de esquerda que tiveram votação expressiva e forte atuação nas redes sociais, em uma tentativa de ajustar a estratégia digital de sua campanha.

Quais apoios Flávio busca consolidar?

Pela manhã, às 9h, Flávio tem reunião com integrantes da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. O encontro ocorre um dia depois de as duas legendas anunciarem apoio ao senador no segundo turno. Segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), a decisão foi tomada por unanimidade pela federação e pelas executivas dos partidos, em reunião que teve a participação dos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda.

A movimentação amplia o grupo de forças políticas que se aproximaram da candidatura do filho de Jair Bolsonaro após o primeiro turno. Na terça-feira, 6, VEJA mostrou que a adesão de PP e União Brasil representava o início do embarque do Centrão na campanha de Flávio. Ronaldo Caiado, do PSD, também formalizou apoio ao senador, enquanto Romeu Zema, do Novo, já havia sinalizado na mesma direção. A tendência é que o Republicanos também anuncie apoio ao bolsonarista nesta quarta.

Como será a agenda do senador em Brasília?

Às 11h, Flávio se reúne com integrantes do Novo para receber formalmente o apoio da legenda no segundo turno. A previsão é que participem parlamentares do partido, entre eles o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro. O Novo teve Romeu Zema como candidato à Presidência no primeiro turno.

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À tarde, às 15h, o senador terá um encontro com a bancada do PL. A reunião deve contar com a participação de governadores, senadores e deputados federais eleitos pela legenda, completando uma agenda voltada à organização de sua base política para a nova etapa da campanha.

O que Lula busca no encontro com parlamentares eleitos?

No campo adversário, Lula reúne nesta quarta parlamentares que se elegeram ou se reelegeram com votações expressivas e que se destacaram pela atuação nas redes sociais. Entre os nomes previstos estão Ana Elisa, Erika Hilton e Sâmia Bomfim. A deputada federal eleita Luna Zarattini, jovem liderança do PT, foi uma das responsáveis pela articulação do encontro.

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A expectativa do grupo é apresentar ao presidente sugestões para mudanças na comunicação da campanha, com atenção especial ao desempenho no ambiente digital. Segundo apuração de VEJA, os participantes avaliam que ajustes nessa estratégia podem ajudar Lula a reduzir a vantagem obtida por Flávio no primeiro turno — desempenho que atribuem, entre outros fatores, à atuação mais eficiente do adversário nas redes sociais.

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Como as campanhas se movimentam para o segundo turno?

As agendas desta quarta evidenciam duas prioridades imediatas das campanhas. Flávio trabalha para transformar manifestações de apoio em uma coalizão partidária mais ampla, com a aproximação de siglas do Centrão e de antigos adversários do primeiro turno. Lula, por sua vez, volta sua atenção à comunicação digital e busca ouvir quadros que tiveram sucesso eleitoral associado à presença nas redes. Nos dois casos, as movimentações começam a definir as estratégias para a etapa decisiva da disputa presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.