⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Flávio Bolsonaro mira mais apoios do Centrão; Lula faz reunião por ofensiva nas redes

Candidato do PL já conseguiu endosso de União Brasil e PP e espera o Republicanos, enquanto o presidente tem encontro com campeões de votos da esquerda

Por Da Redação 7 out 2026, 08h14 | Atualizado em 7 out 2026, 08h16
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro mira mais apoios do Centrão; Lula faz reunião por ofensiva nas redes Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva avançam nesta quarta-feira, 7, em frentes distintas da disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Enquanto o senador do PL concentra a agenda em Brasília na consolidação de apoios partidários, com reuniões com integrantes da Federação União Progressista e do Novo, o presidente se encontra com parlamentares de esquerda que tiveram votação expressiva e forte atuação nas redes sociais, em uma tentativa de ajustar a estratégia digital de sua campanha.

Quais apoios Flávio busca consolidar?

Pela manhã, às 9h, Flávio tem reunião com integrantes da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. O encontro ocorre um dia depois de as duas legendas anunciarem apoio ao senador no segundo turno. Segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), a decisão foi tomada por unanimidade pela federação e pelas executivas dos partidos, em reunião que teve a participação dos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda.

A movimentação amplia o grupo de forças políticas que se aproximaram da candidatura do filho de Jair Bolsonaro após o primeiro turno. Na terça-feira, 6, VEJA mostrou que a adesão de PP e União Brasil representava o início do embarque do Centrão na campanha de Flávio. Ronaldo Caiado, do PSD, também formalizou apoio ao senador, enquanto Romeu Zema, do Novo, já havia sinalizado na mesma direção. A tendência é que o Republicanos também anuncie apoio ao bolsonarista nesta quarta.

Siga

Como será a agenda do senador em Brasília?

Às 11h, Flávio se reúne com integrantes do Novo para receber formalmente o apoio da legenda no segundo turno. A previsão é que participem parlamentares do partido, entre eles o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro. O Novo teve Romeu Zema como candidato à Presidência no primeiro turno.

Continua após a publicidade

À tarde, às 15h, o senador terá um encontro com a bancada do PL. A reunião deve contar com a participação de governadores, senadores e deputados federais eleitos pela legenda, completando uma agenda voltada à organização de sua base política para a nova etapa da campanha.

O que Lula busca no encontro com parlamentares eleitos?

No campo adversário, Lula reúne nesta quarta parlamentares que se elegeram ou se reelegeram com votações expressivas e que se destacaram pela atuação nas redes sociais. Entre os nomes previstos estão Ana Elisa, Erika Hilton e Sâmia Bomfim. A deputada federal eleita Luna Zarattini, jovem liderança do PT, foi uma das responsáveis pela articulação do encontro.

Continua após a publicidade

A expectativa do grupo é apresentar ao presidente sugestões para mudanças na comunicação da campanha, com atenção especial ao desempenho no ambiente digital. Segundo apuração de VEJA, os participantes avaliam que ajustes nessa estratégia podem ajudar Lula a reduzir a vantagem obtida por Flávio no primeiro turno — desempenho que atribuem, entre outros fatores, à atuação mais eficiente do adversário nas redes sociais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como as campanhas se movimentam para o segundo turno?

As agendas desta quarta evidenciam duas prioridades imediatas das campanhas. Flávio trabalha para transformar manifestações de apoio em uma coalizão partidária mais ampla, com a aproximação de siglas do Centrão e de antigos adversários do primeiro turno. Lula, por sua vez, volta sua atenção à comunicação digital e busca ouvir quadros que tiveram sucesso eleitoral associado à presença nas redes. Nos dois casos, as movimentações começam a definir as estratégias para a etapa decisiva da disputa presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).