A distância entre Lula e Flávio em importante estado do agro, segundo nova pesquisa AtlasIntel

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro lidera com 46,6% das intenções de voto para a Presidência da República no Mato Grosso do Sul, à frente de Lula (32,6%), segundo nova pesquisa AtlasIntel. O senador também venceria o presidente em todos os cenários de segundo turno testados. Veja os detalhes do levantamento e os números.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança para a Presidência da República entre eleitores do Mato Grosso do Sul.

Flávio tem 46,6% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 32,6% –uma distância de quatorze pontos percentuais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o governo do estado, Eduardo Riedel (PP) aparece à frente do candidato petista Fábio Trad.

Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Mato Grosso do Sul:

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro (PL): 46,6%

Lula (PT): 32,6%

Escritor Augusto Cury (Avante): 9,7%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%

Romeu Zema (Novo): 0,8%

Hertz Dias (PSTU): 0,2%

Samara (UP): 0,2%

Clariana Barão (DC): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Branco/nulo: 0,8%

Não sei: 1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

O instituto também testou quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula. Entre os eleitores sul-mato-grossenses, o petista perderia para todos os adversários, exceto Renan Santos, com quem empata tecnicamente dentro da margem de erro. Veja as hipóteses testadas:

Continua após a publicidade

Lula x Flávio

Flávio Bolsonaro (PL): 57,1%

Lula (PT): 36,1%

Branco/nulo/não sei: 6,8%

Lula x Zema

Continua após a publicidade

Romeu Zema (Novo): 46,8%

Lula (PT): 35,7%

Branco/nulo/não sei: 17,5%

Lula x Caiado

Ronaldo Caiado (PSD): 46,3%

Lula (PT): 35,6%

Branco/nulo/não sei: 18,1%

Continua após a publicidade

Lula x Renan Santos

Renan Santos (Missão): 36,6%

Lula (PT): 33,9%

Branco/nulo/não sei: 29,5%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores do Mato Grosso do Sul a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04843/2026.