A distância entre Lula e Flávio em importante estado do agro, segundo nova pesquisa AtlasIntel
Senador tem 14 pontos de vantagem sobre o presidente no estado, segundo o levantamento
Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança para a Presidência da República entre eleitores do Mato Grosso do Sul.
Flávio tem 46,6% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 32,6% –uma distância de quatorze pontos percentuais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Para o governo do estado, Eduardo Riedel (PP) aparece à frente do candidato petista Fábio Trad.
Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Mato Grosso do Sul:
- Flávio Bolsonaro (PL): 46,6%
- Lula (PT): 32,6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 9,7%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%
- Romeu Zema (Novo): 0,8%
- Hertz Dias (PSTU): 0,2%
- Samara (UP): 0,2%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Branco/nulo: 0,8%
- Não sei: 1%
Segundo turno
O instituto também testou quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula. Entre os eleitores sul-mato-grossenses, o petista perderia para todos os adversários, exceto Renan Santos, com quem empata tecnicamente dentro da margem de erro. Veja as hipóteses testadas:
Lula x Flávio
- Flávio Bolsonaro (PL): 57,1%
- Lula (PT): 36,1%
- Branco/nulo/não sei: 6,8%
Lula x Zema
- Romeu Zema (Novo): 46,8%
- Lula (PT): 35,7%
- Branco/nulo/não sei: 17,5%
Lula x Caiado
- Ronaldo Caiado (PSD): 46,3%
- Lula (PT): 35,6%
- Branco/nulo/não sei: 18,1%
Lula x Renan Santos
- Renan Santos (Missão): 36,6%
- Lula (PT): 33,9%
- Branco/nulo/não sei: 29,5%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores do Mato Grosso do Sul a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04843/2026.