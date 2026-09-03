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Política

A distância entre Lula e Flávio em importante estado do agro, segundo nova pesquisa AtlasIntel

Senador tem 14 pontos de vantagem sobre o presidente no estado, segundo o levantamento

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h38
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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A distância entre Lula e Flávio em importante estado do agro, segundo nova pesquisa AtlasIntel Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança para a Presidência da República entre eleitores do Mato Grosso do Sul.

Flávio tem 46,6% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 32,6% –uma distância de quatorze pontos percentuais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o governo do estado, Eduardo Riedel (PP) aparece à frente do candidato petista Fábio Trad.

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Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Mato Grosso do Sul: 

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 46,6%
  • Lula (PT): 32,6%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 9,7%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%
  • Romeu Zema (Novo): 0,8%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,2%
  • Samara (UP): 0,2%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Branco/nulo: 0,8%
  • Não sei: 1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

O instituto também testou quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula. Entre os eleitores sul-mato-grossenses, o petista perderia para todos os adversários, exceto Renan Santos, com quem empata tecnicamente dentro da margem de erro. Veja as hipóteses testadas:

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Lula x Flávio

  • Flávio Bolsonaro (PL): 57,1%
  • Lula (PT): 36,1%
  • Branco/nulo/não sei: 6,8%

Lula x Zema

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  • Romeu Zema (Novo): 46,8%
  • Lula (PT): 35,7%
  • Branco/nulo/não sei: 17,5%

Lula x Caiado

  • Ronaldo Caiado (PSD): 46,3%
  • Lula (PT): 35,6%
  • Branco/nulo/não sei: 18,1%
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Lula x Renan Santos

  • Renan Santos (Missão): 36,6%
  • Lula (PT): 33,9%
  • Branco/nulo/não sei: 29,5%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores do Mato Grosso do Sul a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04843/2026.

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