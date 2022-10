Flávio Bolsonaro faz gol contra o pai a uma semana da eleição

Atualizado em 24 out 2022, 16h35 - Publicado em 24 out 2022, 16h34

A uma semana do segundo turno, tudo que Jair Bolsonaro não precisava era provocar um dos mais populares influenciadores do país. Mas foi o que fez o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente e coordenador da sua campanha. E pior: o tiro sai pela culatra e rendeu um presente daqueles para Lula.

No sábado, Flávio publicou uma imagem falsa no story do Instagram em que o mega influenciador Casimiro (que tem 3,4 milhões de seguidores apenas na rede social), segura balões com o número de urna de Bolsonaro. Era uma montagem. A foto original foi publicada pelo próprio streamer na sexta-feira, dia do seu aniversário de 29 anos. Na manhã deste domingo, o jornalista se manifestou no Twitter contra a postagem de Flávio e reiterou o apoio ao petista.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

Em menos de 24 horas, a publicação com a declaração de voto em Lula já foi curtida por mais de 1,1 milhão de usuários e se tornou um dos tuítes brasileiros mais curtidos da história — o Twitter não divulgou uma lista oficial.

O próprio Lula respondeu a publicação e agradeceu pela confiança. “Sinto que tenhamos que passar por um processo eleitoral com tantas mentiras dos nossos adversários. Dia 30 vamos juntos votar 13”, escreveu o petista. A mensagem já teve mais de 200.000 curtidas.

Para tentar remediar o erro, Flávio pediu desculpas pela “postagem equivocada” ao “prezado” Casimiro e culpou sua assessoria, apesar de dizer que “responsabilidade não se transfere”. “Tão logo soube, mandei retirar imediatamente. Se Deus quiser, Bolsonaro vai vencer e continuaremos resgatando o Brasil do caos deixado PT. Abs!”, complementou o senador, que publicou um vídeo de Geraldo Alckmin, candidato a vice de Lula, falando mal do ex-presidente.