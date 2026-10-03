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Política

Flávio Bolsonaro fala em ‘libertar o Brasil’ em motociata no interior de SP

Candidato à presidência reuniu seguidores em ato recheado de bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 13h59 | Atualizado em 3 out 2026, 14h22
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa amarela com gola verde, sorri e acena com a mão direita para cima, saindo do teto solar de um carro preto. Ao fundo, árvores com folhagem verde densa sob céu azul
Flavio Bolsonaro em motociata no interior de São Paulo (Foto por NELSON ALMEIDA/AFP)
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Flávio Bolsonaro fala em ‘libertar o Brasil’ em motociata no interior de SP Priorize VEJA no Google

Candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) iniciou o último dia de sua campanha neste sábado, 3, com uma motociata no interior de São Paulo, ao lado do governador e candidato à reeleição do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Do alto de um caminhão, e acompanhado também dos proponentes ao senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), Flávio Bolsonaro percorreu cerca de 20 km entre as cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, no que chamou de “Caravana da Vitória”. No percurso, atacou o STF e falou em “vitória no primeiro turno”.

Multidão de motociclistas com capacetes e roupas amarelas e verdes em uma rodovia, com carros e caminhões no sentido oposto. Pessoas acenam de um caminhão de som à direita, com a palavra ONIK visível
Motociata: eleitores acompanharam o candidato à presidencia em ato (Foto por NELSON ALMEIDA/AFP)
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O ato começou por volta das 11h, e seguiu em direção à Festa do Peão de Americana, onde o candidato à presidência se dirigiu aos apoiadores. “Vê se isso aqui não é sinal de vitória no primeiro turno. Faltam poucas horas para a gente libertar nosso Brasil”, disse ele durante o ato.

Ao falar sobre o judiciário, Flávio chamou a corte máxima do país de “delegacia de polícia”, e tentou atrelar o supre a Lula. “Tem que acabar com foro prerrogativa, tem muita coisa para fazer nessa pauta. Eu lamento que temos os amigos do Lula fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudá-lo a se reeleger”, acusou ele. 

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Bandeiras do Brasil e dos EUA penduradas em uma parede cinza, com a imagem de um homem sorrindo em algumas delas. Duas mulheres, uma de chapéu e outra de camiseta amarela, estão à direita, perto de um carro branco, sob um céu azul com nuvens esparsas
Bandeiras do Brasil divide espaço com a dos Estados Unidos em ato de Flávio Bolsonaro (Foto por NELSON ALMEIDA/AFP)

A mobilização reúne apoiadores com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Seguindo a cartilha de ataque às instituições, eleitores que acompanham a carreata entoaram gritos contra o judiciário e em apoio aos Estados Unidos. “Trump tem que interferir”, disse à AFP uma senhora vestida com uma camiseta estampada com a foto de Flávio.

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No período da tarde, Flávio Bolsonaro tem programada outra carreata no Rio de Janeiro. O ato na capital fluminense está marcado para às 15h, com concentração em Campo Grande. O candidato à presidência deve ser acompanhado pelo proponente ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), além de deputados e lideranças do partido. 

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(Com AFP)

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
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Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
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