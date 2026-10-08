Flávio Bolsonaro fala em fim da reeleição e em estender eventual mandato

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) voltou a defender nesta quinta-feira, 8, o fim da reeleição e disse que uma eventual mudança já deveria valer para ele, caso seja eleito.

“Se o meu mandato vai ser de quatro ou cinco anos, o processo legislativo vai dizer, mas tem de valer para o meu mandato. O Congresso vai definir”, disse ele a jornalistas em Brasília, depois de receber o apoio do Podemos.

Ele afirmou ainda que não mexeria na lei que proíbe parentes na sucessão presidencial. Em entrevista nesta quarta-feira, 7, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que Jair Bolsonaro poderia ser um forte candidato à Presidência em 2030 caso Flávio seja eleito.

Atualmente, a Constituição diz que ficam inelegíveis para a Presidência, governos estaduais e prefeituras os parentes de até segundo grau do incumbente, a não ser que já ocupem algum mandato e concorram à reeleição. Nesta semana, Flávio disse que gostaria de se eleger para promover mudanças no texto constitucional, sem especificar quais e como faria isso. Após a fala gerar temores autoritários, ele contemporizou, dizendo que sempre respeitará a política.

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“Houve uma fala desencaixada de que ele [Jair Bolsonaro] poderia ser candidato. Se eu for eleito em 2027, a partir de 2030, nenhum parente meu vai ser candidato”, falou Flávio.