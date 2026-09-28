🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Flávio Bolsonaro ergue imagem de Nossa Senhora Aparecida em ato de campanha em SP

Senador foi alvo de fake news de que iria tirar santa da igreja católica do posto de padroeira do Brasil

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 17h14
O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergue boneco de Nossa Senhora em manifestação nesta segunda-feira, 28
O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergue boneco de Nossa Senhora em manifestação nesta segunda-feira, 28 (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro ergue imagem de Nossa Senhora Aparecida em ato de campanha em SP Priorize VEJA no Google

O senador e candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergueu uma representação de Nossa Senhora Aparecida durante um ato de campanha na capital paulista nesta segunda-feira, 28, como resposta a uma fake news que tenta associá-lo a um movimento para fazer com que a santa deixe de ser a padroeira do Brasil. Ele também parabenizou a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, por uma nota divulgada no domingo, depois de acusar a entidade religiosa de participar da disseminação da notícia falsa.

Flávio caminhou pelas ruas do centro de São Paulo nesta segunda acompanhado do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), do prefeito Ricardo Nunes (MDB), do presidente da Alesp, André do Prado (PL) e do deputado federal Guilherme Derrite (PP), ambos candidatos ao Senado. Em determinado momento do ato, quando estava na rua cercado de apoiadores, Flávio e Tarcísio ergueram juntos um boneco de crochê de Nossa Senhora Aparecida.

No final, durante uma entrevista coletiva, o senador falou do assunto. “Estava esperando a nota da CNBB, que saiu ontem. Foi muito boa, esclarecedora, porque confirma que essa questão de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser a padroeira do Brasil é uma grande mentira. É a maior fake news dessa campanha”, disse o candidato.

Mais adiante, ele acusou o PT de disseminar a informação. Uma publicação feita pela ex-ministra e candidata a senadora Simone Tebet foi apagada pela Justiça Eleitoral, por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e restabelecida por Flávio Dino no final de semana. “É uma grande fake news que foi potencializada pelo PT. Ela foi compartilhada pela Janja, pela Simone Tebet aqui em São Paulo, foi compartilhada por toda a esquerda para tentar me desgastar”, disse Flávio. Ele disse que é evangélico, mas respeita outras crenças.

Siga
Continua após a publicidade

No domingo, 27, depois de ser diretamente apontada por Flávio como uma das responsáveis pela fake news, a CNBB divulgou uma nota refutando as acusações do senador. “Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira”, diz trecho do comunicado publicado nas redes sociais.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Nossa Senhora Aparecida
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).