O que diz a nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro no Rio Grande do Sul
Presidente e senador estão no mesmo patamar dentro da margem de erro, segundo o levantamento
Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em empate técnico na liderança para a Presidência da República entre eleitores do Rio Grande do Sul.
Flávio tem 41,3% das intenções de voto, enquanto Lula, 39,7%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.
Para o governo do estado, Zucco (PL), correligionário de Flávio, aparece à frente.
Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Rio Grande do Sul:
- Flávio Bolsonaro (PL): 41,3%
- Lula (PT): 39,7%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7,6%
- Renan Santos (Missão): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%
- Romeu Zema (Novo): 0,7%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Samara (UP): 0%
- Branco/nulo: 1,3%
- Não sei: 0,1%
Segundo turno
O instituto também testou quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula. Entre os eleitores gaúchos, o petista perderia para Flávio, empataria tecnicamente com Zema e Caiado, e venceria Renan Santos. Veja as hipóteses testadas:
Lula x Flávio
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,4%
- Lula (PT): 42%
- Branco/nulo/não sei: 7,6%
Lula x Zema
- Romeu Zema (Novo): 45,1%
- Lula (PT): 42%
- Branco/nulo/não sei: 12,9%
Lula x Caiado
- Ronaldo Caiado (PSD): 44,3%
- Lula (PT): 41,6%
- Branco/nulo/não sei: 14,2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 41,5%
- Renan Santos (Missão): 35,3%
- Branco/nulo/não sei: 23,2%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.783 respostas de eleitores gaúchos a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-08582/2026.