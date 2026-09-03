O que diz a nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro no Rio Grande do Sul

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Nova pesquisa AtlasIntel mostra Flávio Bolsonaro e Lula em empate técnico no Rio Grande do Sul para a Presidência da República. O levantamento, com margem de erro de 2 pontos, detalha os percentuais de cada candidato no primeiro turno e simula cenários de segundo turno, incluindo Lula perdendo para Flávio e empatando com outros nomes. Os dados completos revelam o panorama eleitoral gaúcho.

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Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em empate técnico na liderança para a Presidência da República entre eleitores do Rio Grande do Sul.

Flávio tem 41,3% das intenções de voto, enquanto Lula, 39,7%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Para o governo do estado, Zucco (PL), correligionário de Flávio, aparece à frente.

Veja os números da pesquisa para presidente com eleitores do Rio Grande do Sul:

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Flávio Bolsonaro (PL): 41,3%

Lula (PT): 39,7%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7,6%

Renan Santos (Missão): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,2%

Romeu Zema (Novo): 0,7%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Samara (UP): 0%

Branco/nulo: 1,3%

Não sei: 0,1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

O instituto também testou quatro cenários de segundo turno, todos com o presidente Lula. Entre os eleitores gaúchos, o petista perderia para Flávio, empataria tecnicamente com Zema e Caiado, e venceria Renan Santos. Veja as hipóteses testadas:

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Lula x Flávio

Flávio Bolsonaro (PL): 50,4%

Lula (PT): 42%

Branco/nulo/não sei: 7,6%

Lula x Zema

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Romeu Zema (Novo): 45,1%

Lula (PT): 42%

Branco/nulo/não sei: 12,9%

Lula x Caiado

Ronaldo Caiado (PSD): 44,3%

Lula (PT): 41,6%

Branco/nulo/não sei: 14,2%

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Lula x Renan Santos

Lula (PT): 41,5%

Renan Santos (Missão): 35,3%

Branco/nulo/não sei: 23,2%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.783 respostas de eleitores gaúchos a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-08582/2026.