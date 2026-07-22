Flávio Bolsonaro diz que tem ‘integral confiança’ no sistema eleitoral brasileiro

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A campanha de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, divulgou uma nota oficial rebatendo acusações de desconfiança nas urnas eletrônicas. O comunicado esclarece que as declarações foram mal interpretadas e reafirma a total segurança do político no processo eleitoral, além de incentivar a observação internacional. Saiba os detalhes.

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Em nota à imprensa, publicada nesta quarta-feira (22), a campanha do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), rebate a hipótese de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não confia nas urnas eletrônicas do Brasil.

O texto busca desmentir alegações de que Flávio teria colocado sob suspeita a confiabilidade do processo eleitoral no país, justificando que as recentes declarações foram apenas comentários sobre eventos históricos e relatórios externos, e que não havia a intenção de atacar a legitimidade do pleito nacional. A equipe de campanha reforça que o político tem total segurança no processo e refuta qualquer interpretação fora de contexto.

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O documento também destaca o incentivo de Flávio Bolsonaro à participação de observadores internacionais para assegurar a transparência do processo democrático em outubro, posicionando o escrutínio estrangeiro como um mecanismo que fortalece a credibilidade das eleições.

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Assinam a nota o próprio pré-candidato, o senador Rogério Marinho (PL), coordenador-geral da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, e Maria Claudia Bucchianeri, coordenadora jurídica da equipe.