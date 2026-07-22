Flávio Bolsonaro diz que tem ‘integral confiança’ no sistema eleitoral brasileiro
Equipe rebate críticas sobre declarações do senador, defende a presença de observadores internacionais e nega intenção de atacar a legitimidade do pleito
Em nota à imprensa, publicada nesta quarta-feira (22), a campanha do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), rebate a hipótese de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não confia nas urnas eletrônicas do Brasil.
O texto busca desmentir alegações de que Flávio teria colocado sob suspeita a confiabilidade do processo eleitoral no país, justificando que as recentes declarações foram apenas comentários sobre eventos históricos e relatórios externos, e que não havia a intenção de atacar a legitimidade do pleito nacional. A equipe de campanha reforça que o político tem total segurança no processo e refuta qualquer interpretação fora de contexto.
O documento também destaca o incentivo de Flávio Bolsonaro à participação de observadores internacionais para assegurar a transparência do processo democrático em outubro, posicionando o escrutínio estrangeiro como um mecanismo que fortalece a credibilidade das eleições.
Assinam a nota o próprio pré-candidato, o senador Rogério Marinho (PL), coordenador-geral da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, e Maria Claudia Bucchianeri, coordenadora jurídica da equipe.