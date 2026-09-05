Flávio Bolsonaro diz que o ministro Alexandre de Moraes é “laranja podre” no Supremo

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Flávio Bolsonaro visitou Filipe Martins, ex-assessor condenado por tentativa de golpe, e criticou duramente os julgamentos do 8 de Janeiro por Alexandre de Moraes, defendendo Martins como “injustiçado” e vítima de uma “farsa”. Sergio Moro corroborou as críticas. A visita, carregada de simbolismo, ocorre enquanto Flávio planeja usar a crise no STF para atacar Moraes, questionando sua conduta.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, visitou o ex-assessor internacional Filipe Martins na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa (PR), e na saída criticou os julgamentos dos golpistas do 8 de Janeiro, conduzidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Filipe foi condenado a 21 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado. Ele trabalhava como assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro. Flávio ficou mais de uma hora conversando com Filipe, autorização que foi concedida por Alexandre de Moraes.

Na saída do presídio, Flávio Bolsonaro criticou os julgamentos. “Ele é mais um injustiçado, mais um perseguido, mais uma vítima dessa grande farsa que foi o 8 de Janeiro”, disse Flávio. “A cada dia que passa, todo mundo percebe qual foi a metodologia adotada por Alexandre de Moraes para atacar um determinado grupo político próximo ao presidente Bolsonaro”.

Flávio disse que o ministro Alexandre de Moraes é uma “laranja podre” no Supremo. O senador afirmou que Moraes foi flagrado editando o contrato da esposa com Daniel Vorcaro e que nada acontece com o ministro.

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“É alguém que usou o inquérito de fake news para perseguir adversários políticos e que hoje utiliza o mesmo modus operandi com que atuou com várias pessoas de direita, contra o ministro André Mendonça. Hoje nós temos a convicção clara para o Brasil inteiro ver o que é o gabinete do ministro Alexandre de Moraes: é o gabinete da perseguição”, disse Flávio.

O senador afirmou que foi ao presídio para “mais uma vez, dar um abraço no amigo, muito preparado, uma pessoa muito importante para nós e que não fez nada de errado”. Flávio disse que o ex-assessor está preso por causa de uma minuta de golpe que nunca existiu, “por ter editado um documento apócrifo”.

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O senador Sergio Moro (PL-PR), que lidera todas as pesquisas para o governo do Paraná, foi junto com Flávio ao presídio, mas não participou da conversa com Filipe Martins, pois desta vez a autorização era só para Flávio. Moro já tinha visitado o ex-assessor no presídio.

Moro disse a VEJA que a condenação do ex-assessor pelo Supremo é equivocada. “O Filipe condenado num processo eivado de erros”, disse. “Todo este cenário é muito triste. Acho que não é só o Filipe, todo o pessoal do 8 de janeiro foi condenado a penas absurdas. Estamos vendo um sistemático desrespeito à legislação”.

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A visita de Flávio a Filipe representa uma grande simbologia para os bolsonaristas. Filipe foi condenado pela Primeira Turma do Supremo com base em um documento falso. Filipe foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, mas o registro migratório americano para justificar a prisão e a condenação foi declarado falso pela Justiça dos Estados Unidos.

O juiz americano Gregory Presnell afirmou que o registro de entrada de Martins nos EUA em dezembro de 2022 inserido nos sistemas oficiais da Patrulha de Fronteira, é fraudulento.

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Flávio Bolsonaro já tinha esta semana dado sinais claros de que vai utilizar a crise no Supremo para bater ainda mais em Moraes, que teve conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro vazadas esta semana.

O relatório da PF mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, nas quais fica demonstrado que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.

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Flávio disse esta semana que o Brasil quer saber se Alexandre de Moraes era “o advogado de Vorcaro”. O candidato disse que Moraes “não tem a menor condição” de continuar como ministro do Supremo.