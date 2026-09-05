🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Flávio Bolsonaro diz que o ministro Alexandre de Moraes é “laranja podre” no Supremo

Candidato visitou o ex-assessor internacional Filipe Martins em presídio do Paraná e afirmou que julgamento do 8 de Janeiro foi uma farsa

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 17h10 | Atualizado em 5 set 2026, 19h49
Jair Bolsonaro, de terno azul e camisa branca, fala a microfones em meio a uma multidão de pessoas, incluindo um homem de camisa amarela e outro de boné branco
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro após visita a Filipe Martins no presídio -  (./Reprodução)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro diz que o ministro Alexandre de Moraes é “laranja podre” no Supremo Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, visitou o ex-assessor internacional Filipe Martins na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa (PR), e na saída criticou os julgamentos dos golpistas do 8 de Janeiro, conduzidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Filipe foi condenado a 21 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado. Ele trabalhava como assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro. Flávio ficou mais de uma hora conversando com Filipe, autorização que foi concedida por Alexandre de Moraes.

Na saída do presídio, Flávio Bolsonaro criticou os julgamentos. “Ele é mais um injustiçado, mais um perseguido, mais uma vítima dessa grande farsa que foi o 8 de Janeiro”, disse Flávio. “A cada dia que passa, todo mundo percebe qual foi a metodologia adotada por Alexandre de Moraes para atacar um determinado grupo político próximo ao presidente Bolsonaro”.

Siga

Flávio disse que o ministro Alexandre de Moraes é uma “laranja podre” no Supremo. O senador afirmou que Moraes foi flagrado editando o contrato da esposa com Daniel Vorcaro e que nada acontece com o ministro.

Continua após a publicidade

“É alguém que usou o inquérito de fake news para perseguir adversários políticos e que hoje utiliza o mesmo modus operandi com que atuou com várias pessoas de direita, contra o ministro André Mendonça. Hoje nós temos a convicção clara para o Brasil inteiro ver o que é o gabinete do ministro Alexandre de Moraes: é o gabinete da perseguição”, disse Flávio.

O senador afirmou que foi ao presídio para “mais uma vez, dar um abraço no amigo, muito preparado, uma pessoa muito importante para nós e que não fez nada de errado”. Flávio disse que o ex-assessor está preso por causa de uma minuta de golpe que nunca existiu, “por ter editado um documento apócrifo”.

Continua após a publicidade

O senador Sergio Moro (PL-PR), que lidera todas as pesquisas para o governo do Paraná, foi junto com Flávio ao presídio, mas não participou da conversa com Filipe Martins, pois desta vez a autorização era só para Flávio. Moro já tinha visitado o ex-assessor no presídio.

Moro disse a VEJA que a condenação do ex-assessor pelo Supremo é equivocada. “O Filipe condenado num processo eivado de erros”, disse. “Todo este cenário é muito triste. Acho que não é só o Filipe, todo o pessoal do 8 de janeiro foi condenado a penas absurdas. Estamos vendo um sistemático desrespeito à legislação”.

Continua após a publicidade

A visita de Flávio a Filipe representa uma grande simbologia para os bolsonaristas. Filipe foi condenado pela Primeira Turma do Supremo com base em um documento falso. Filipe foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, mas o registro migratório americano para justificar a prisão e a condenação foi declarado falso pela Justiça dos Estados Unidos.

O juiz americano Gregory Presnell afirmou que o registro de entrada de Martins nos EUA em dezembro de 2022 inserido nos sistemas oficiais da Patrulha de Fronteira, é fraudulento.

Continua após a publicidade

Flávio Bolsonaro já tinha esta semana dado sinais claros de que vai utilizar a crise no Supremo para bater ainda mais em Moraes, que teve conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro vazadas esta semana.

O relatório da PF mostra que Alexandre de Moraes manteve diversas conversas com Vorcaro, nas quais fica demonstrado que o magistrado defendia os interesses do banqueiro, e que teria chegado ao ponto de corrigir o texto do acordo de sua esposa, a advogada Viviane Barci, de 131 milhões de reais com o Master.

Continua após a publicidade

Flávio disse esta semana que o Brasil quer saber se Alexandre de Moraes era “o advogado de Vorcaro”. O candidato disse que Moraes “não tem a menor condição” de continuar como ministro do Supremo.

Publicidade
TAGS:
atentado de 8 de janeiro
Bastidores de Brasília
Flávio Bolsonaro
Sergio Moro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).