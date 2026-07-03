Flávio Bolsonaro diz que irá aos EUA para defender Pix diante de Trump

O senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 3, que irá aos Estados Unidos defender o Pix diante do presidente americano Donald Trump. O presidenciável esteve em uma agenda no Rio de Janeiro. Nessa mesma oportunidade, ele criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o petista “está se lixando” para as empresas brasileiras.

“A verdade é a seguinte: nós defendemos o Pix, porque o Pix é no Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso Pix, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras”, disse Flávio na agenda no Rio nesta sexta, sem mencionar datas para a viagem.

No final de maio, Flávio foi aos Estados Unidos se encontrar com o presidente americano. Logo em seguida, o governo Trump classificou as organizações criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, como terroristas, ato que embasou as sanções aplicadas nesta semana contra dois brasileiros, três empresas com sede no Brasil e uma em Portugal.

Essa movimentação rendeu bons dividendos a Flávio, que é favorável à medida adotada pelo governo Trump. No entanto, dias depois, no começo de junho, o republicano voltou a aplicar uma sobretaxa de 25% sobre a importação de produtos brasileiros. Um dia depois do anúncio, Trump publicou nas suas redes sociais uma foto com Flávio, o que rendeu prejuízos à sua campanha.

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O primeiro tarifaço, em 2025, foi aplicado com o endosso do irmão do senador, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que admitiu publicamente ter solicitado a sanção ao governo Trump para pressionar a Justiça brasileira a inocentar seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Além do Supremo Tribunal Federal (STF) ter condenado Jair Bolsonaro, o episódio alavancou a popularidade do presidente Lula, provável rival de Flávio nas urnas em outubro.