Flávio Bolsonaro se encontra com ministro de Bukele e diz que Brasil tinha que prender mais
Candidato do PL à presidência da República se reuniu com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Nayib Bukele, de El Salvador
O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou neste domingo, 30, que o Brasil tinha que ter mais presos e fez críticas à legislação. O primogênito de Jair Bolsonaro se reuniu com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do polêmico Nayib Bukele, de El Salvador.
Ele estava acompanhado de Alfredo Gaspar, vice de sua chapa, e do candidato do PL ao governo do Paraná, Sergio Moro.
Depois do encontro, Flávio se desmanchou em elogios às políticas de segurança pública de El Salvador e disse que o governo de Bukele implementou “um dos maiores e mais eficazes resgates de soberania” e devolveu “a segurança pública para o povo deles”.
O senador do PL defendeu mais prisões no Brasil. Atualmente, a população carcerária do país é de quase 1 milhão de pessoas.
“Tem pouco preso no Brasil, tinha que ter mais. Só não tem mais porque a legislação é frouxa. Por isso que nós vamos criar mais de meio milhão de vagas em presídios para que ladrão celular e comércio tenha no mínimo oito anos de cadeia e fique preso”, afirmou Flávio.
O postulante do PL ao comando do Palácio do Planalto demonstrou simpatia com a possibilidade de ajustar às políticas de segurança pública semelhantes a de El Salvador, onde garantias constitucionais da população foram suprimidas pelo governo Bukele.
“Foi uma reunião que nos inspira bastante para que possamos implementar um plano muito eficaz, firme, para defender os cidadãos, para defender as vítimas, e não os bandidos, como faz o atual governo. Ele [Gustavo Villatoro] destacou a importância de termos senadores e deputados alinhados com o presidente da República, para que possam fazer as alterações legais que são necessárias”, pontuou Flávio.