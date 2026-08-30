Flávio Bolsonaro se encontra com ministro de Bukele e diz que Brasil tinha que prender mais

O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou neste domingo, 30, que o Brasil tinha que ter mais presos e fez críticas à legislação. O primogênito de Jair Bolsonaro se reuniu com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do polêmico Nayib Bukele, de El Salvador.

Ele estava acompanhado de Alfredo Gaspar, vice de sua chapa, e do candidato do PL ao governo do Paraná, Sergio Moro.

Depois do encontro, Flávio se desmanchou em elogios às políticas de segurança pública de El Salvador e disse que o governo de Bukele implementou “um dos maiores e mais eficazes resgates de soberania” e devolveu “a segurança pública para o povo deles”.

O senador do PL defendeu mais prisões no Brasil. Atualmente, a população carcerária do país é de quase 1 milhão de pessoas.

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“Tem pouco preso no Brasil, tinha que ter mais. Só não tem mais porque a legislação é frouxa. Por isso que nós vamos criar mais de meio milhão de vagas em presídios para que ladrão celular e comércio tenha no mínimo oito anos de cadeia e fique preso”, afirmou Flávio.

O postulante do PL ao comando do Palácio do Planalto demonstrou simpatia com a possibilidade de ajustar às políticas de segurança pública semelhantes a de El Salvador, onde garantias constitucionais da população foram suprimidas pelo governo Bukele.

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“Foi uma reunião que nos inspira bastante para que possamos implementar um plano muito eficaz, firme, para defender os cidadãos, para defender as vítimas, e não os bandidos, como faz o atual governo. Ele [Gustavo Villatoro] destacou a importância de termos senadores e deputados alinhados com o presidente da República, para que possam fazer as alterações legais que são necessárias”, pontuou Flávio.