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Política

Flávio Bolsonaro diz esperar que gesto de Salles seja replicado em outros estados

Ex-ministro do Meio Ambiente renunciou à candidatura ao Senado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 14h29
Dois homens brancos: à esquerda, um homem de colete bege e camisa clara, com um broche Fora Lula e um microfone. À direita, um homem de terno azul-marinho e camisa branca, falando em um microfone
Ricardo Salles e Flávio Bolsonaro (Reprodução/Youtube)
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Flávio Bolsonaro diz esperar que gesto de Salles seja replicado em outros estados Priorize VEJA no Google

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira, 28, esperar que o gesto de Ricardo Salles (Novo) se repita em outros estados. Mais cedo, o ex-ministro do Meio Ambiente desistiu da candidatura ao Senado para dar espaço a outros concorrentes mais competitivos da direita em São Paulo.

“Quero dar os parabéns aqui ao Ricardo Salles pelo gesto de humildade e de coragem também”, falou Flávio durante agenda na capital paulista. “Com isso, ele ajuda demais o Tarcísio [de Freitas, governador], e ajuda também na presidência, e eu espero que esse gesto dele seja replicado também em outros locais.”

Na pesquisa mais recente para o Senado em São Paulo, feita pelo Datafolha e divulgada na última quinta-feira, 24, havia um empate técnico quádruplo entre Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL). Salles aparecia oito pontos percentuais atrás de Prado. É esperado que a renúncia dele ajude a turbinar as outras candidaturas de direita.

O movimento do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL) foi anunciado em um vídeo ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição. O aliado o agradeceu pela decisão e disse que ele” garante a união do nosso campo em São Paulo e dá exemplo para o Brasil inteiro”.

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