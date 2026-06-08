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Política

Flávio Bolsonaro deve explicar elo com Daniel Vorcaro aos seus eleitores, diz Caiado

Pré-candidato ao Planalto pelo PSD comentou caso 'Dark Horse' e corrida eleitoral

Por Redação 8 jun 2026, 19h51 | Atualizado em 8 jun 2026, 21h19
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Flávio Bolsonaro deve explicar elo com Daniel Vorcaro aos seus eleitores, diz Caiado Priorize VEJA no Google

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 8, em entrevista ao VEJA em Foco, que Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, deve explicar aos seus eleitores sua ligação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. “O que vier contra cada pessoa, cada um tem que se explicar”, afirmou. “Isso é uma competição, ninguém está se colocando contra A ou contra B, estamos dentro de um vestibular, a eleição não deixa de ser um vestibular.”

“Esse é um assunto que caberá ao Flávio Bolsonaro explicar aos seus eleitores, ao seu partido e ao Brasil”, disse, completando que “incidentes” ao longo da campanha eleitoral surgirão e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também deve explicações sobre a possível ligação de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com o escândalo do INSS, e o caso da Lava Jato, que foi arquivado.

“O eleitor vai poder neste momento eleger aquele que tem as melhores credenciais”, disse. “Nós vamos eleger o que tem os pontos positivos para poder governar o Brasil e tem autoridade moral para governar o Brasil, para sentar àquela cadeira.”

“Os defeitos ou as falhas cometidas, seja de caráter ou de comportamento moral, a sociedade saberá excluí-los”, afirmou.

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O que Caiado diz sobre a decisão dos EUA sobre o PCC e o CV?

Na reta final da entrevista, Caiado comentou a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas como organizações terroristas e afirmou que pretende adotar medida semelhante no Brasil caso seja eleito presidente.

“Um dos projetos que encaminharei ao Congresso Nacional é de classificá-las como terroristas”, declarou. Segundo ele, facções ampliaram influência sobre territórios e setores econômicos, cenário que chamou de “deprimente” e que, em sua avaliação, ameaça o Estado democrático.

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Caiado prometeu ainda ampliar mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, reforçar o compartilhamento de informações com países vizinhos, Estados Unidos e Europa e endurecer o enfrentamento ao narcotráfico. Ao encerrar a entrevista, afirmou que pretende “resgatar o Brasil” e devolvê-lo “aos brasileiros de bem”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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