Flávio Bolsonaro detalha fuga do Brasil e fala em disputar eleição antes de 2030

Flávio Bolsonaro afirmou que fugiu do Brasil com a família por temer ser alvo de “perseguição judicial” e declarou que poderá disputar novamente a Presidência da República antes de 2030, quando ocorre o próximo pleito. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o senador também disse que pretende continuar exercendo sua liderança política no exterior.

O senador disse que conversou com a mulher, Fernanda, e tomou a decisão de viajar com ela e as duas filhas após ser intimado, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a entregar seus passaportes. Ele também negou que outras pessoas tenham participado da decisão ou sido responsáveis por sua saída. “A decisão eu tomei junto com a minha esposa, sem que ninguém soubesse, até porque, se soubesse, a chance de dar errado seria maior”, disse.

Flávio acusou Moraes de agir para intimidá-lo e questionou a decisão judicial. Também contestou uma investigação que, segundo ele, o associaria a movimentações financeiras de uma empresa ligada a Willer Tomaz.

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Candidatura antes de 2030

Ao final da live, o senador voltou a mencionar a possibilidade de disputar novamente a Presidência da República. Ele agradeceu aos eleitores pelos quase 60 milhões de votos recebidos e disse considerar a votação uma demonstração de confiança que lhe dá força para continuar na política.

“Se preciso for, para resgatar, para salvar o nosso país, para disputar mais uma eleição para presidente da República. Eu não estou falando de 2030, não. Eu estou falando de antes disso”, declarou.

Flávio afirmou que está reorganizando a vida no exterior, próximo da mulher e das filhas, mas pretende manter contato com seus apoiadores e ampliar sua atuação política. “Eu não saí do Brasil. Eu saí pelo Brasil”, disse, ao defender que sua permanência fora do país não representa um afastamento da disputa política nacional.

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Liderança no exterior

Apesar de estar fora do país, Flávio afirmou que pretende continuar participando da articulação política da oposição. Ele indicou o Senado Federal como principal espaço de resistência ao governo e anunciou apoio à candidatura de Rogério Marinho à presidência da Casa.

O senador pediu que eleitores pressionem os parlamentares a apoiar Marinho e afirmou que a atuação do Congresso será fundamental para conter o que considera riscos da atual administração. Na avaliação de Flávio, a economia será o principal fator de desgaste do governo.

Ele também acusou instituições do país de estarem aparelhadas e classificou o cenário político e judicial brasileiro como um “regime de exceção”.

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