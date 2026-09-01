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Política

Flávio Bolsonaro defende que Moraes renuncie cargo no STF: ‘Não tem mais condições de permanecer’

Senador emitiu uma nota criticando o magistrado por possível envolvimento com Daniel Vorcaro, do Banco Master

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 14h15 | Atualizado em 1 set 2026, 15h27
O senador Flávio Bolsonaro durante sessão em comissão no Senado
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Flávio Bolsonaro defende que Moraes renuncie cargo no STF: ‘Não tem mais condições de permanecer’ Priorizar nos meus resultados Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) veio a público defender que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), renuncie ao seu cargo, caso os indícios de corrupção entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que vieram à tona nesta terça-feira, 1º, sejam comprovados.

“É uma coisa muito grave. Eu acho que o Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem mais condição dele continuar sendo ministro do Supremo (…). Se ele edita os contratos da esposa, que estava oficialmente sendo contratada, se parece que tem alguma forma de ajudar o Vorcaro a dar garantias de que a Polícia Federal não atue em determinado momento ou que o Procurador-Geral da República se posicione a favor do Vorcaro por influência de Alexandre de Moraes. Então, são muitas acusações graves e que espero, de verdade, que ele esclareça”, disse Flávio Bolsonaro no Senado após presidir uma sessão da Comissão de Segurança Pública.

O parlamentar disse estar impactado com as informações que vieram a público nesta terça após cair o sigilo sobre um material de investigação da Polícia Federal. Para ele, Moraes teria atuado como “advogado de Vorcaro”.

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Nos documentos, fica claro que o ministro teria tido influência sobre o contrato do banqueiro com a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, no valor de 131 milhões de reais. Isso porque os metadados do arquivo apontam que houve uma edição no contrato sob autoria de Moraes.

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“Ele, mais uma vez, está trazendo um problema para toda a Corte, que não é dela. Então, ele tem que dar as explicações que caibam a ele e à esposa dele. Como foram citados também o Procurador-Geral da República e o chefe da Polícia Federal, eles também devem explicações. Agora, vamos aguardar o andamento das investigações”, comentou ainda o senador.

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Apesar do posicionamento de Flávio, o material da Polícia Federal também demonstra que quem intermediou o primeiro encontro entre Moraes e Vorcaro foi Fabio Faria, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro.

Além disso, o próprio senador Flávio Bolsonaro tem envolvimento direto com Daniel Vorcaro, tendo pedido a ele milhões de reais para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio nunca detalhou o uso do recurso e a origem dele.

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Vorcaro foi o cabeça de um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, envolvendo o sistema financeiro, governos estaduais, INSS e políticos de todos os espectros. 

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Alexandre de Moraes
Daniel Vorcaro
Flávio Bolsonaro
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