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Política

Flávio Bolsonaro defende classificação de milicianos como terroristas

Senador citou como exemplo taxas cobradas por grupos paramilitares no Rio

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h37 | Atualizado em 15 jun 2026, 13h58
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Flávio Bolsonaro defende classificação de milicianos como terroristas Priorize VEJA no Google

O senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta segunda-feira, 15, que defende a classificação de milícias como grupos narcoterroristas, assim como as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). “Qualquer criminoso que imponha medo coletivo e adote as práticas do CV e PCC tem de ser enquadrado como terrorista, [milicianos] incluídos”, afirmou.

Antes, durante o Fórum VEJA Rumos do Brasil, ele citou a cobrança de taxas pela milícia em comunidades do Rio de Janeiro como práticas narcoterroristas. “Eles dominam bairros inteiros, impõem um medo coletivo. Eles dominam bairros inteiros […], qualquer pessoa que mora num local desse, para abrir o seu pequeno comércio, tem que pagar taxa para miliciano ou traficante. A gente tem que libertar essas pessoas”, falou.

O senador tem sido vocal defensor da aplicação dessa classificação a facções criminosas, mas não havia incluído as milícias nesse grupo até então.

Flávio já foi acusado por opositores de ligação com a milícia, embora não haja apuração em aberto sobre o tema. Ele concedeu a Adriano da Nóbrega, apontado como integrante da milícia de Rio das Pedras, a Medalha Tiradentes, maior honraria dada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele também empregou a mãe e a esposa de Adriano em seu gabinete entre 2007 e 2018, em um esquema com suspeita de rachadinha, segundo o Ministério Público do Rio. As investigações sobre a prática foram encerradas em 2021 após o STF e o STJ anularem as provas coletadas pela investigação.

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