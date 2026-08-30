Flávio Bolsonaro dá ao vice missão de fazer campanha em todos os estados do Nordeste

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Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, encarregou seu vice, Alfredo Gaspar, de percorrer o Nordeste antes do 1º turno. A estratégia visa reverter o domínio de Lula na região, crucial para a vitória. Após sucesso em Alagoas, a dupla planeja intensificar a presença para conquistar votos, superando desafios como a ausência de apoios locais.

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O candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, delegou ao seu vice, Alfredo Gaspar, deputado federal da sigla por Alagoas, a missão de rodar todos os nove estados do Nordeste antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. A escolha de Gaspar para completar a chapa já havia levado em conta sua origem na região, onde Lula obteve a maior vantagem sobre Jair Bolsonaro em 2022 e garantiu a vitória por margem de 2,1 milhões de votos.

O QG de campanha do PL bateu o martelo sobre a orientação ao candidato a vice depois de se surpreender com o que considerou um sucesso estrondoso de público na visita do Zero Um, ao lado de Gaspar, a Maceió e Arapiraca, no estado natal do deputado. Depois de dois dias de compromissos, a dupla já dizia a assessores que superaria Lula na votação em Alagoas — há quatro anos, o petista bateu o pai de Flávio por 59% a 41% nesse colégio eleitoral.

As ausências nos palanques também ajudam a explicar a missão dada a Gaspar. Nem o candidato do PSDB ao governo estadual, João Henrique Caldas, o JHC, nem o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que disputa uma das duas vagas no Senado e tem um primeiro suplente do PL, apareceram ao lado de Flávio Bolsonaro e Gaspar em sua passagem por Alagoas. Sem candidatos locais para pedir votos ao Zero Um, caberá ao próprio vice da chapa desempenhar esse papel.

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Na última terça-feira, 25, o presidenciável do PL e seu vice foram recebidos por apoiadores no aeroporto de Maceió, ocasião em que Flávio se declarou “o carioca mais nordestino que você já viu”. Os dois seguiram para uma carreata de oito quilômetros. Houve um encontro com empresários na associação comercial local e, depois, uma visita à comemoração dos 111 anos da Assembleia de Deus em Alagoas.

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No dia seguinte, Flávio e Gaspar participaram de uma motociata de sete quilômetros e se reuniram com representantes do setor produtivo do Agreste e do Sertão.