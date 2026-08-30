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Política

Flávio Bolsonaro dá ao vice missão de fazer campanha em todos os estados do Nordeste

Alfredo Gaspar vai percorrer a região para tentar reverter a enorme vantagem de Lula

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 19h33
Homens em um palanque. Um homem de chapéu de couro e camisa amarela aplaude, sorrindo. Ao lado, outro homem de camisa azul clara e calça escura, com um microfone na mão, acena para cima com o braço esquerdo. Outras pessoas aparecem parcialmente ao fundo.
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar em carreata em Maceió: JHC e Arthur Lira não participaram (Charles Vieira/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro dá ao vice missão de fazer campanha em todos os estados do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

O candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, delegou ao seu vice, Alfredo Gaspar, deputado federal da sigla por Alagoas, a missão de rodar todos os nove estados do Nordeste antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. A escolha de Gaspar para completar a chapa já havia levado em conta sua origem na região, onde Lula obteve a maior vantagem sobre Jair Bolsonaro em 2022 e garantiu a vitória por margem de 2,1 milhões de votos.

O QG de campanha do PL bateu o martelo sobre a orientação ao candidato a vice depois de se surpreender com o que considerou um sucesso estrondoso de público na visita do Zero Um, ao lado de Gaspar, a Maceió e Arapiraca, no estado natal do deputado. Depois de dois dias de compromissos, a dupla já dizia a assessores que superaria Lula na votação em Alagoas — há quatro anos, o petista bateu o pai de Flávio por 59% a 41% nesse colégio eleitoral.

As ausências nos palanques também ajudam a explicar a missão dada a Gaspar. Nem o candidato do PSDB ao governo estadual, João Henrique Caldas, o JHC, nem o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que disputa uma das duas vagas no Senado e tem um primeiro suplente do PL, apareceram ao lado de Flávio Bolsonaro e Gaspar em sua passagem por Alagoas. Sem candidatos locais para pedir votos ao Zero Um, caberá ao próprio vice da chapa desempenhar esse papel.

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Na última terça-feira, 25, o presidenciável do PL e seu vice foram recebidos por apoiadores no aeroporto de Maceió, ocasião em que Flávio se declarou “o carioca mais nordestino que você já viu”. Os dois seguiram para uma carreata de oito quilômetros. Houve um encontro com empresários na associação comercial local e, depois, uma visita à comemoração dos 111 anos da Assembleia de Deus em Alagoas.

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No dia seguinte, Flávio e Gaspar participaram de uma motociata de sete quilômetros e se reuniram com representantes do setor produtivo do Agreste e do Sertão.

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