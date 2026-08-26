Flávio Bolsonaro cumpre agenda no RS em 2 de setembro ao lado de Zucco e aliados

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro estará em Porto Alegre no dia 2 de setembro para apoiar a campanha de Luciano Zucco ao governo do Rio Grande do Sul. O senador participará de gravação de comerciais, visitará a Expointer com encontros rurais e realizará um comício, reforçando pautas como renegociação de dívidas e infraestrutura.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), irá a Porto Alegre no dia 2 de setembro para participar da agenda de campanha de Luciano Zucco (PL-RS) ao governo do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro deve chegar à capital gaúcha por volta das 10h.

O primeiro compromisso marcado é a gravação de comerciais para os candidatos locais. Além do próprio Zucco, participam da agenda Silvana Covatti (PP), candidata a vice na chapa, e Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL), postulantes ao Senado.

De lá, Flávio e a chapa gaúcha seguirão para Esteio, onde participarão da Expointer e terão encontros com entidades rurais, incluindo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). Zucco deve aproveitar a presença do senador para reforçar demandas prioritárias para o estado, como a renegociação de dívidas com a União e dos produtores rurais, além de investimentos em infraestrutura e prevenção a enchentes.

Na volta a Porto Alegre, está prevista a realização de um comício no final da tarde. O roteiro de Flávio em solo rio-grandense deve se restringir a essa data devido ao esforço concentrado para votações no Senado Federal ao longo da semana.