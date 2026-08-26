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Política

Flávio Bolsonaro cumpre agenda no RS em 2 de setembro ao lado de Zucco e aliados

Candidato ao Planalto grava inserções com postulantes ao Senado, visita a Expointer em Esteio e encerra o dia em comício na capital

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 18h05 | Atualizado em 26 ago 2026, 18h59
Homens e mulheres em um evento político. Um homem de camisa amarela segura um chimarrão e levanta o braço direito, segurando a mão de outro homem de camisa branca que canta no microfone. Mulheres sorridentes os observam. Ao fundo, uma pintura de mulheres com roupas coloridas
Senador Flávio Bolsonaro e deputado federal Luciano Zucco (Mateus Raugust/Divulgação)
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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), irá a Porto Alegre no dia 2 de setembro para participar da agenda de campanha de Luciano Zucco (PL-RS) ao governo do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro deve chegar à capital gaúcha por volta das 10h.

O primeiro compromisso marcado é a gravação de comerciais para os candidatos locais. Além do próprio Zucco, participam da agenda Silvana Covatti (PP), candidata a vice na chapa, e Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL), postulantes ao Senado.

De lá, Flávio e a chapa gaúcha seguirão para Esteio, onde participarão da Expointer e terão encontros com entidades rurais, incluindo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). Zucco deve aproveitar a presença do senador para reforçar demandas prioritárias para o estado, como a renegociação de dívidas com a União e dos produtores rurais, além de investimentos em infraestrutura e prevenção a enchentes.

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Na volta a Porto Alegre, está prevista a realização de um comício no final da tarde. O roteiro de Flávio em solo rio-grandense deve se restringir a essa data devido ao esforço concentrado para votações no Senado Federal ao longo da semana.

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