Flávio Bolsonaro chama operação sobre ‘Dark Horse’ de ‘tentativa de interferência política’

O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, classificou de “tentativa de interferência política” a operação feita nesta quinta-feira, 10, pela Polícia Federal para apurar possíveis irregularidades no uso de emendas parlamentares para financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro, pai do candidato. A declaração foi dada durante agenda de campanha em Boa Vista, capital de Roraima.

“Claramente, é uma tentativa de interferência política mais uma vez. Agora, do ministro Flávio Dino. Qual o fundamento dessa operação? Política”, afirmou o candidato.

Flávio relacionou a operação diretamente à disputa presidencial. Segundo ele, a investigação teria ocorrido porque sua candidatura passou a apresentar desempenho favorável nas pesquisas. “Flávio Bolsonaro ultrapassou o Lula nas pesquisas oficiais do próprio Lula”, afirmou. Em seguida, disse acreditar que vencerá a eleição e associou o resultado das urnas à composição futura do Supremo. “Podem ter a convicção de que o povo brasileiro não vai dar procuração para o Lula indicar quatro ministros do STF do padrão Lula”, declarou.

A fala ocorreu em meio a uma sequência de críticas de Flávio ao Supremo. O candidato afirmou que a Corte passou a concentrar poderes excessivos e voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes. “Sempre disse que era preciso uma autocontenção, o que nunca aconteceu. Deram superpoderes a um ministro específico do STF, que é o Alexandre de Moraes, porque era para tirar o Bolsonaro, mas com o pretexto de salvar a democracia”, disse.

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Flávio também acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de abandonar a campanha e contar com aliados no Supremo para tentar vencer a eleição por outros meios. “Ele agora está contando com seus amigos no Supremo para tentar levar no tapetão. Vai perder no voto, vai perder no tapetão e eu vou libertar o povo brasileiro”, afirmou.

A decisão que autorizou a operação foi tornada pública nesta quinta-feira após Dino retirar o sigilo do documento. As suspeitas e a eventual responsabilidade dos investigados ainda são objeto de apuração.