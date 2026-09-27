🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Flávio Bolsonaro chama Lula de ‘pai do Tigrinho’ e diz que petista quer jogar pobre ‘na miséria’

Declaração ocorre poucos dias após petista assinar medida provisória que proíbe bets e enviar projeto de lei contra apostas online ao Congresso

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 14h57
Homens em camisas amarelas, um deles segurando um microfone, em um evento ao ar livre com público ao fundo
O senador Flávio Bolsonaro (PL) em motocarreta em Aracaju, em Sergipe. 27/09/2026 (@flaviobolsonaro/Instagram)
Continua após publicidade
Flávio Bolsonaro chama Lula de ‘pai do Tigrinho’ e diz que petista quer jogar pobre ‘na miséria’ Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “pai do Tigrinho e dos cassinos online” durante um evento de campanha em Aracaju, em Sergipe, neste domingo, 27. A declaração ocorre poucos dias após o petista assinar uma medida provisória que proíbe as bets no país. Ele também enviou um projeto de lei ao Congresso que prevê penas de até seis anos de prisão mais multa para quem divulgar ou operar apostas de quota fixa.

“O Lula tem dois filhos que fizeram muito mal o Brasil. Um é o Lulinha, o outro é o Tigrinho. Ele liberou o Tigrinho, liberou o cassino online e agora entrou na justiça contra mim para eu retirar um vídeo em que eu falo que ele é o pai do Tigrinho. Vocês acreditam nisso?”, disse ele.

“E aí para eu não ter mais dúvida, já entrei na justiça aqui e vou anexar lá no processo que ele entrou contra mim o exame de DNA. Exame de DNA para saber quem é o pai do Tigrinho”, acrescentou Flávio. “A gente vai tirar do governo esse partido que desde antes de eu nascer já faz tanto mal ao nosso país.”

+ Lula admite ‘atitude drástica’ contra bets, e Flávio chama rival de ‘desesperado’

Siga
Continua após a publicidade

Promessas de investimento

O senador também afirmou que “o projeto do atual presidente da República não é só manter o pobre na pobreza, é jogar na miséria”. No topo de uma motocarreta, ele prometeu investir em Sergipe, especialmente na capacidade do estado na produção de petróleo.

“Essa riqueza que Deus deu também ao estado do Sergipe, nós vamos tirar lá do fundo do mar e trazer ao povo. Essa riqueza que vai trazer prosperidade, vai trazer investimento na saúde, vai trazer investimento em educação, vai trazer investimento em infraestrutura”, continuou.

Continua após a publicidade

“Só que para isso acontecer não podemos indicar alguém completamente incompetente para ser presidente da Petrobras. Tudo que ele foi errado. Se o PT administrar o deserto em quatro anos acaba a areia. É assim que a gente vai mudar o Brasil. Um bom exemplo vindo lá de cima”, concluiu Flávio.

Publicidade
TAGS:
apostas online
Apostas online
bets
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Sergipe
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).