Flávio Bolsonaro chama Lula de ‘pai do Tigrinho’ e diz que petista quer jogar pobre ‘na miséria’

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “pai do Tigrinho e dos cassinos online” durante um evento de campanha em Aracaju, em Sergipe, neste domingo, 27. A declaração ocorre poucos dias após o petista assinar uma medida provisória que proíbe as bets no país. Ele também enviou um projeto de lei ao Congresso que prevê penas de até seis anos de prisão mais multa para quem divulgar ou operar apostas de quota fixa.

“O Lula tem dois filhos que fizeram muito mal o Brasil. Um é o Lulinha, o outro é o Tigrinho. Ele liberou o Tigrinho, liberou o cassino online e agora entrou na justiça contra mim para eu retirar um vídeo em que eu falo que ele é o pai do Tigrinho. Vocês acreditam nisso?”, disse ele.

“E aí para eu não ter mais dúvida, já entrei na justiça aqui e vou anexar lá no processo que ele entrou contra mim o exame de DNA. Exame de DNA para saber quem é o pai do Tigrinho”, acrescentou Flávio. “A gente vai tirar do governo esse partido que desde antes de eu nascer já faz tanto mal ao nosso país.”

+ Lula admite ‘atitude drástica’ contra bets, e Flávio chama rival de ‘desesperado’

Continua após a publicidade

Promessas de investimento

O senador também afirmou que “o projeto do atual presidente da República não é só manter o pobre na pobreza, é jogar na miséria”. No topo de uma motocarreta, ele prometeu investir em Sergipe, especialmente na capacidade do estado na produção de petróleo.

“Essa riqueza que Deus deu também ao estado do Sergipe, nós vamos tirar lá do fundo do mar e trazer ao povo. Essa riqueza que vai trazer prosperidade, vai trazer investimento na saúde, vai trazer investimento em educação, vai trazer investimento em infraestrutura”, continuou.

Continua após a publicidade

“Só que para isso acontecer não podemos indicar alguém completamente incompetente para ser presidente da Petrobras. Tudo que ele foi errado. Se o PT administrar o deserto em quatro anos acaba a areia. É assim que a gente vai mudar o Brasil. Um bom exemplo vindo lá de cima”, concluiu Flávio.