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Política

Flávio Bolsonaro arranca e iguala o desempenho do pai nos três maiores colégios eleitorais

Num intervalo de um mês, senador conquistou cerca de 2 milhões de votos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Por Daniel Pereira 12 set 2026, 10h42
Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022 (Mateus Bonomi/Anadolu Agency via/Getty Images)
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A rodada de pesquisas da Quaest sobre a disputa presidencial nos estados, divulgada na terça-feira 8, mostra uma arrancada de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos três maiores colégios eleitorais do país. Num intervalo de um mês, o senador conquistou cerca de 2 milhões de votos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, alcançando em intenções de voto a mesma votação obtida por Jair Bolsonaro nesses locais em 2022.

No segundo turno da eleição presidencial passada, o capitão abriu uma vantagem de 3, 8 milhões de votos sobre Lula em SP, MG e RJ. No fim de julho, os dados da Quaest indicavam que Flávio Bolsonaro estava distante do desempenho do pai dele nesses estados, porque teria apenas 1, 6 milhão de votos a mais do que Lula naquele momento. Agora, a projeção é de uma vantagem de 4 milhões de votos.

Em São Paulo, o oposicionista marca 41% na simulação de segundo turno, contra 33% de Lula. Antes a diferença entre eles era de cinco pontos percentuais. Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro passou de 35% para 40%, enquanto o presidente caiu de 38% para 37%. Houve, portanto, uma virada a favor do desafiante, que agora aparece numericamente à frente num estado estratégico.

Jogo equilibrado

Em 2022, a vantagem de Jair Bolsonaro sobre Lula nos três maiores colégios eleitorais, parecida com a de Flávio Bolsonaro agora, não foi suficiente para garantir a reeleição do então presidente. O petista ganhou a disputa porque compensou o revés no Sudeste com uma votação expressiva Nordeste.

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A tendência é que o saldo eleitoral entre as duas regiões mais uma vez decida o páreo. Na última terça-feira, a Quaest trouxe dados sobre as intenções de voto em Pernambuco. Lá, num eventual segundo turno, Lula bateria Flávio Bolsonaro por uma diferença de 2,1 milhão de votos. Na campanha passada, o petista superou Jair Bolsonaro por 1,9 milhão de votos. Ou seja: 2026 está tão parecido e acirrado quanto 2022.

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