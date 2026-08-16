Flávio Bolsonaro aposta em derrotas de aliados de Lula no primeiro turno

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Flávio Bolsonaro aposta que a reeleição de aliados em grandes colégios eleitorais já no primeiro turno pode esvaziar os palanques de Lula. Pesquisas recentes em São Paulo, Bahia, Ceará e Pernambuco indicam a possibilidade de vitórias de seus adversários na primeira rodada, enfraquecendo a campanha petista para um eventual segundo turno na corrida presidencial.

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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, aposta que aliados de Lula em grandes colégios eleitorais sofrerão derrotas já no primeiro turno, esvaziando palanques do petista em diferentes regiões do país e reduzindo a força de sua campanha para um eventual segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto.

Nada impediria o atual presidente de viajar para estados em que postulantes a governos estaduais apoiados por ele já estivessem eventualmente derrotados, mas unidades da federação com as disputas definidas no dia 4 de outubro provavelmente reduziriam a mobilização do eleitorado local e deixariam Lula sem um político com apelo popular para casar votos seus com os dele.

Uma possibilidade que, a esta altura, parece real – e muito interessa ao Zero Um – é a reeleição em primeiro turno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desafiado pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Pesquisa Ideia/ACSP divulgada na última segunda-feira, 10, mostra Tarcísio com 50,6% das intenções de voto, contra 33,6% de Haddad.

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Na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste, o levantamento da RealTime BigData publicado na última terça-feira, 11, aponta que o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) alcança de 44% a 45% das intenções de voto no primeiro turno, a depender do cenário, contra 42% do atual titular do Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues (PT) – situação de empate técnico, mas que não exclui uma definição sem necessidade de segunda ida às urnas.

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No Ceará, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB), apoiado no estado pelo PL do deputado André Fernandes, continua liderando todos os cenários possíveis para as eleições ao Palácio da Abolição contra o atual governador, Elmano de Freitas (PT). De acordo com levantamento da AtlasIntel divulgado na noite da quarta-feira, 12, o tucano tem 49,3% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o petista aparece com 44,6%.

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Em Pernambuco, onde Lula almeja contar com palanque duplo, mesmo declarando oficialmente apoio a João Campos (PSB), pesquisa RealTime BigData de 31 de julho mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 44% das intenções de voto, contra 42% do ex-prefeito do Recife.

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Para arredondar as contas de Flávio Bolsonaro para disputar um eventual segundo turno contra Lula com vantagem em estados-chaves, a campanha do PL olha com atenção também para Goiás, em que, a preço de hoje, a eleição para governador indica um segundo turno, mas que, na disputa presidencial, haveria ampla transferência de votos de Ronaldo Caiado (PSD) para o Zero Um.