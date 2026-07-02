Flávio Bolsonaro anunciará até amanhã o nome que concorrerá ao Senado pelo PL do Rio

O senador Carlos Portinho e o deputado Carlos Jordy (ambos do PL-RJ) estão ansiosos. É que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avisou a ambos que comunicará ao partido, até o fim do dia, quem será o candidato ao Senado pelo Rio. Os dois são cotados para ocupar o posto vago desde a desistência do ex-governador Cláudio Castro, no último mês.

A ideia é que o nome ao Senado seja oficialmente anunciado nesta sexta, quando o PL realiza no Rio o seu 3º Seminário Nacional de Comunicação.

Portinho é o nome favorito do diretório fluminense, que chegou a manifestar a preferência a Flávio. Ele congrega a simpatia e, consequentemente, o apoio de um número maior de prefeitos.

Já Jordy é visto com mais simpatia pela família Bolsonaro e pelo chamado “bolsonarismo raiz”, por defender pautas ideológicas caras ao ex-mandatário.

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