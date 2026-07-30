Flávio Bolsonaro anuncia nova troca de marqueteiro na campanha; veja quem assume

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Flávio Bolsonaro reformula marketing de sua campanha, escalando Duda Lima, experiente publicitário que já atuou com Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes. Lima é conhecido por campanhas marcantes, incluindo o vídeo de Nikolas Ferreira sobre o PIX, que gerou controvérsia para o governo Lula. A mudança busca novo fôlego para a empreitada do senador.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trocou o comando do marketing da sua campanha novamente e escalou o publicitário Duda Lima para coordenar sua empreitada ao Palácio do Planalto. Nesta quinta-feira, Flávio anunciou o desligamento de Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer. Os dois haviam entrado na campanha há dois meses, no lugar de Marcello Lopes, amigo pessoal de Flávio.

Duda Lima foi responsável pela campanha derrotada de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e conduziu Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, em 2024, entre outros trabalhos. Nesta última campanha, se tornou notícia após levar um soco no rosto de um integrante da campanha de Pablo Marçal, durante um debate.

O publicitário seguiu prestando consultorias para o PL e chegou a ser cortejado no início do ano a assumir a campanha de Flávio. Àquela altura, ele recusou embarcar nos planos do primogênito de Jair Bolsonaro.

Entre os feitos mais notáveis para o PL nesta legislatura está o roteiro do vídeo em que o deputado Nikolas Ferreira (MG) viralizou ao disseminar dúvidas sobre uma possível cobrança de taxas sobre o PIX pelo governo Lula. Apesar de a possibilidade sempre ter sido negada pelo Palácio do Planalto, a peça representou uma das maiores crises para o atual governo.

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