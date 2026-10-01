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Política

Flávio Bolsonaro anuncia que desistiu de ir ao debate da TV Globo

Candidato do PL falou em 'censura do TSE'

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 19h34 | Atualizado em 1 out 2026, 19h57
Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo
Flávio Bolsonaro criticou decisões da Justiça  (Reprodução/TV Globo)
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Flávio Bolsonaro anuncia que desistiu de ir ao debate da TV Globo Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que não irá mais ao debate entre presidenciáveis previsto para logo mais na TV Globo. Ele havia confirmado a presença, mesmo com a confirmação de que seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não iria ao encontro.

Agora, Flávio falou em “censura imposta ao evento pelo TSE” como justificativa para mudar de ideia sobre a ida ao evento. “Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, postou o candidato.

Tweet de Flávio Bolsonaro anunciando que não irá ao debate da Globo devido à censura imposta pelo TSE, defendendo imprensa livre e eleições limpas. O post é de 1 de outubro de 2026, com 387,5 mil visualizações
(//Reprodução)

O candidato não deu detalhes sobre o que seria a “censura” imposta pelo TSE, mas ele deve estar fazendo referência à decisão da ministra Estela Aranha, do TSE, que proibiu a Globo de deixar um púlpito vazio para indicar a ausência de Lula no debate. A decisão foi tomada em uma representação movida pela coligação Brasil Pronto para Mais (PT, PCdoB e Rede).

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Logo depois, outra decisão judicial também representou um contratempo ao candidato do PL. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou que a emissora permitisse a participação do candidato Renan Santos (Missão), presidenciável que tem feito duras críticas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, quase certamente, seria um duro opositor no debate.

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