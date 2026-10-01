Flávio Bolsonaro anuncia que desistiu de ir ao debate da TV Globo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que não irá mais ao debate entre presidenciáveis previsto para logo mais na TV Globo. Ele havia confirmado a presença, mesmo com a confirmação de que seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não iria ao encontro.

Agora, Flávio falou em “censura imposta ao evento pelo TSE” como justificativa para mudar de ideia sobre a ida ao evento. “Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, postou o candidato.

O candidato não deu detalhes sobre o que seria a “censura” imposta pelo TSE, mas ele deve estar fazendo referência à decisão da ministra Estela Aranha, do TSE, que proibiu a Globo de deixar um púlpito vazio para indicar a ausência de Lula no debate. A decisão foi tomada em uma representação movida pela coligação Brasil Pronto para Mais (PT, PCdoB e Rede).

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Logo depois, outra decisão judicial também representou um contratempo ao candidato do PL. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou que a emissora permitisse a participação do candidato Renan Santos (Missão), presidenciável que tem feito duras críticas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, quase certamente, seria um duro opositor no debate.

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