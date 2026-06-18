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Política

Flávio anuncia pacote para segurança pública com castração química e aumento de vagas em presídios

Divulgação do pacote ocorre depois de Trump enquadrar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 06h01 | Atualizado em 18 jun 2026, 08h38
SINAL AMARELO - Flávio: estresse com a recuperação do presidente Lula nas últimas semanas
SINAL AMARELO - Flávio: estresse com a recuperação do presidente Lula nas últimas semanas  (Hedeson Alves/EFE)
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Flávio anuncia pacote para segurança pública com castração química e aumento de vagas em presídios Priorize VEJA no Google

Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) apresentará nesta quinta-feira, 18, em São Paulo, um conjunto de 12 medidas que pretende adotar, caso seja eleito. Depois de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e endossar o enquadramento de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) sinalizará o radicalismo em relação à pauta.

Como forma de ampliar o combate ao crime organizado, Flávio vai propor o aumento do número de vagas em presídios federais e a criação de novas unidades carcerárias estaduais. A inspiração para o programa será a política adotada em El Salvador.

Como forma de se posicionar em defesa das mulheres, em um momento no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduz uma campanha de combate ao feminicídio, o senador vai propor a castração química de agressores sexuais em seu plano de governo.

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Na lista de propostas também estará o monitoramento de agressores de mulheres por meio de aplicativos. Através das tornozeleiras eletrônicas, as vítimas poderiam acompanhar a localização dos agressores em seus celulares, e se precaver, caso eles se aproximassem. Desta forma, centrais de monitoramento também seriam alertadas de qualquer violação às regras de distanciamento.

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