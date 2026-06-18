Flávio anuncia pacote para segurança pública com castração química e aumento de vagas em presídios
Divulgação do pacote ocorre depois de Trump enquadrar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas
Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) apresentará nesta quinta-feira, 18, em São Paulo, um conjunto de 12 medidas que pretende adotar, caso seja eleito. Depois de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e endossar o enquadramento de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) sinalizará o radicalismo em relação à pauta.
Como forma de ampliar o combate ao crime organizado, Flávio vai propor o aumento do número de vagas em presídios federais e a criação de novas unidades carcerárias estaduais. A inspiração para o programa será a política adotada em El Salvador.
Como forma de se posicionar em defesa das mulheres, em um momento no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduz uma campanha de combate ao feminicídio, o senador vai propor a castração química de agressores sexuais em seu plano de governo.
Na lista de propostas também estará o monitoramento de agressores de mulheres por meio de aplicativos. Através das tornozeleiras eletrônicas, as vítimas poderiam acompanhar a localização dos agressores em seus celulares, e se precaver, caso eles se aproximassem. Desta forma, centrais de monitoramento também seriam alertadas de qualquer violação às regras de distanciamento.