Flávio adia decisão sobre nome que concorrerá ao Senado pelo PL do Rio

Flávio Bolsonaro avisou a Carlos Portinho e Carlos Jordy (ambos do PL) que não anunciará mais, nesta sexta-feira, 3, o nome que concorrerá ao Senado pelo PL do Rio, nas eleições deste ano. Havia a expectativa de que o nome fosse divulgado durante o 3º Seminário de Comunicação do PL, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Flávio, entretanto, afirmou aos dois parlamentares, que são tidos como favoritos para substituir o ex-governador Cláudio Castro (PL) na candidatura ao Senado, que ainda precisa conversar com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre o assunto e ter o veredicto final.

Portinho é o favorito no diretório local, por manter boa interlocução com prefeitos do interior fluminense.

Jordy é visto como o preferido da família Bolsonaro, por defender pautas ideológicas caras ao ex-mandatário.